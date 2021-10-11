Чому серіал Гра в кальмара так вразив увесь світ. Думка редакції

Цей серіал став одним з найпопулярніших за всю історію стрімінгової платформи Netflix. Проєкт побив рекорд за переглядами в 90 країнах світу, обігнавши "Бріджертонів"

"Гра в кальмара" - відгук редакції про серіал / Фото: Колаж: Сьогодні

"Гра в кальмара" – перший южнокрейскій серіал, який домігся такого успіху. Один з генеральних директорів Netflix Тед Сарандос заявив, що серіал "безумовно стане найуспішнішим неангломовним шоу на Netflix", пише The Mirror.

Редакція "Сьогодні" вже подивилася цей хіт сезону і готова поділитися з вами враженнями – як позитивними, так і не дуже. А дивитися цей серіал чи ні – вже вирішувати вам.

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Історія не далека від нашої реальності

На думку нашого редактора розділу "Зірки", Інни Петрової, епізоди здавалися їй трохи затягнутими й іноді хотілося, щоб "вони швидше завершилися".

Подібні відгуки, до слова, зустрічаються досить часто. Особливо це стосується перших двох серій, де глядачеві показують історії головних героїв і їхні мотиви участі в "смертельній грі".

Від щурячих перегонів знедолених, показаних в "Грі в кальмара", у мене залишився неприємний осад. В принципі історія "убий або помри" не далека від нашої реальності, що і є гірко. Сюжет далеко не новий. Карикатурні герої практично не викликали у мене емоцій. За винятком, хіба що, нещасного молодого поліцейського . Інна Петрова Інна Петрова Редактора розділу "Зірки" Сьогодні

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Інні сподобалося візуальне оформлення серіалу, але сам проєкт наш редактор називає "серіалом на любителя". Такий ажіотаж "Гри в кальмара" викликаний, на думку Інни, кількістю "трешу", який любить багато глядачів.

Оцінка серіалу від Інни: 6/10

"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

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Перетерпіть дві серії

За словами нашого SEO-фахівця Іри Наумової, глядачеві слід "трохи потерпіти" і не вимикати серіал після першої серії. І після другої теж.

За перші дві серії ти звикаєш до акторів, які ідеально передають все емоції, і ти ніби стаєш 457 учасником цієї "гри". З третього епізоду серіал набирає обертів, емоції, і ти пропадаешь. І твій час теж. Хвилювання за гравців вас не відпустить до кінця серіалу. Іра Наумова Іра Наумова SEO-спеціалістка Сьогодні

Найбільше Іру вразив вибір персонажів – за сюжетом головні герої грають в ігри на виживання, а переможець отримує величезний грошовий приз, який вирішить усі його життєві проблеми.

Але коли ти бачиш, який спосіб життя вони ведуть, як виживають, а деякі приносять шкоду оточенню і собі, починаєш розуміти їхній жахливий особистий вибір. Не від хорошого життя вони всі там опинилися. Рішення, яке прийняв переможець у цій грі, ще раз підтверджує, що людина сама вибирає як їй прожити життя і вибір є у кожного завжди. З нетерпінням чекаю другий сезон, – каже Іра.

Оцінка серіалу від Іри: 10/10

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Це швидше драма, ніж трилер

На думку кінокритика і журналістки Кетрін Ван Арендонк, "Гра в кальмара" нагадує "апокаліпсис", з яким багато людей зіткнулися минулого і цього року завдяки пандемії COVID-19, пише Vulture.

І з нею не можна не погодитися – в серіалі творці зачіпають близькі багатьом людям по всьому світу проблеми – бідність, кредити, безвихідь, проблеми в родині і багато інших ситуації, які посилилися через коронавірус. Не виключено, що цей момент став ключовою причиною мегапопулярності проєкту.

Я просто обожнюю красиві психологічні трилери, де до самого кінця сюжет тримає в напрузі. Тут же ми бачимо суміш всього – яскрава картинка і колірна гамма, від якої отримуєш естетичне задоволення, драматичні історії головних героїв і ситуації, що проявляють людську сутність. Хтось побачить тут лише яскраву картинку вбивств і кривавих ігор, а кому-то явно відгукнеться особиста драма кожного з персонажів . Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівниця проєкту "Зірки" Сьогодні

Дуже багато фільмів, де люди борються за своє життя, зокрема беруть участь в іграх, набирають шалену популярність в усьому світі. Згадайте ту ж серію фільмів "Голодні ігри" з Дженніфер Лоуренс, де автори загорнули в красиву обгортку нашу реальність, тільки злегка перебільшили її.

Соціальна нерівність, боротьба за виживання, спрага до змагання і перемоги завжди цікавила глядача, який в глибині душі розуміє, що з усіма цими поняттями він таки чи інакше стикається в реальному житті.

Оцінка серіалу від Ані: 9/10

Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Дивитися чи не дивитися "Гру в кальмара"?

Порадившись з редакцією, ми прийшли до висновку, що якщо ви хочете бути в тренді і в курсі всіх новинок кіноіндустрії, любите як трилери, так і драму з елементами екшену, і не знаєте, про що меми в соцмережах про "Гру в кальмара", тоді вам точно варто подивитися цей серіал.

Якщо ж ви занадто вразливі, вам не подобається азіатське кіно, не близькі жанри трилер та екшен, то краще відкласти серіал до кращих часів або просто пропустити і дочекатися другого сезону "Емілі в Парижі":)

У цьому проєкті немає нічого "супернового", головна ідея і життєві ситуації героїв вже були показані в інших кінострічках та серіалах, але той факт, що продукт вийшов якісним і цікавим дає право нам порадити його до перегляду читачам.

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