Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Петиція Кондратюка

ДТП з Собчак

Камінг-аути зірок

Заява Притули

Книга Брітні

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Чому серіал Гра в кальмара так вразив увесь світ. Думка редакції

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
11 жовтня, 13:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цей серіал став одним з найпопулярніших за всю історію стрімінгової платформи Netflix. Проєкт побив рекорд за переглядами в 90 країнах світу, обігнавши "Бріджертонів"
"Гра в кальмара" - відгук редакції про серіал
"Гра в кальмара" - відгук редакції про серіал / Фото: Колаж: Сьогодні

"Гра в кальмара" – перший южнокрейскій серіал, який домігся такого успіху. Один з генеральних директорів Netflix Тед Сарандос заявив, що серіал "безумовно стане найуспішнішим неангломовним шоу на Netflix", пише The Mirror.

Редакція "Сьогодні" вже подивилася цей хіт сезону і готова поділитися з вами враженнями – як позитивними, так і не дуже. А дивитися цей серіал чи ні – вже вирішувати вам.

Реклама

Історія не далека від нашої реальності

На думку нашого редактора розділу "Зірки", Інни Петрової, епізоди здавалися їй трохи затягнутими й іноді хотілося, щоб "вони швидше завершилися".

Подібні відгуки, до слова, зустрічаються досить часто. Особливо це стосується перших двох серій, де глядачеві показують історії головних героїв і їхні мотиви участі в "смертельній грі".

Від щурячих перегонів знедолених, показаних в "Грі в кальмара", у мене залишився неприємний осад. В принципі історія "убий або помри" не далека від нашої реальності, що і є гірко. Сюжет далеко не новий. Карикатурні герої практично не викликали у мене емоцій. За винятком, хіба що, нещасного молодого поліцейського .

Інна Петрова Редактора розділу "Зірки" Сьогодні

Реклама

Інні сподобалося візуальне оформлення серіалу, але сам проєкт наш редактор називає "серіалом на любителя". Такий ажіотаж "Гри в кальмара" викликаний, на думку Інни, кількістю "трешу", який любить багато глядачів.

Оцінка серіалу від Інни: 6/10

"Гра в кальмара" може отримати продовження
"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

Реклама

Перетерпіть дві серії

За словами нашого SEO-фахівця Іри Наумової, глядачеві слід "трохи потерпіти" і не вимикати серіал після першої серії. І після другої теж.

За перші дві серії ти звикаєш до акторів, які ідеально передають все емоції, і ти ніби стаєш 457 учасником цієї "гри". З третього епізоду серіал набирає обертів, емоції, і ти пропадаешь. І твій час теж. Хвилювання за гравців вас не відпустить до кінця серіалу.

Іра Наумова SEO-спеціалістка Сьогодні

Найбільше Іру вразив вибір персонажів – за сюжетом головні герої грають в ігри на виживання, а переможець отримує величезний грошовий приз, який вирішить усі його життєві проблеми.

Але коли ти бачиш, який спосіб життя вони ведуть, як виживають, а деякі приносять шкоду оточенню і собі, починаєш розуміти їхній жахливий особистий вибір. Не від хорошого життя вони всі там опинилися. Рішення, яке прийняв переможець у цій грі, ще раз підтверджує, що людина сама вибирає як їй прожити життя і вибір є у кожного завжди. З нетерпінням чекаю другий сезон, – каже Іра.

Оцінка серіалу від Іри: 10/10

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Це швидше драма, ніж трилер

На думку кінокритика і журналістки Кетрін Ван Арендонк, "Гра в кальмара" нагадує "апокаліпсис", з яким багато людей зіткнулися минулого і цього року завдяки пандемії COVID-19, пише Vulture.

І з нею не можна не погодитися – в серіалі творці зачіпають близькі багатьом людям по всьому світу проблеми – бідність, кредити, безвихідь, проблеми в родині і багато інших ситуації, які посилилися через коронавірус. Не виключено, що цей момент став ключовою причиною мегапопулярності проєкту.

Я просто обожнюю красиві психологічні трилери, де до самого кінця сюжет тримає в напрузі. Тут же ми бачимо суміш всього – яскрава картинка і колірна гамма, від якої отримуєш естетичне задоволення, драматичні історії головних героїв і ситуації, що проявляють людську сутність. Хтось побачить тут лише яскраву картинку вбивств і кривавих ігор, а кому-то явно відгукнеться особиста драма кожного з персонажів .

Анна Пономаренко Керівниця проєкту "Зірки" Сьогодні

Дуже багато фільмів, де люди борються за своє життя, зокрема беруть участь в іграх, набирають шалену популярність в усьому світі. Згадайте ту ж серію фільмів "Голодні ігри" з Дженніфер Лоуренс, де автори загорнули в красиву обгортку нашу реальність, тільки злегка перебільшили її.

Соціальна нерівність, боротьба за виживання, спрага до змагання і перемоги завжди цікавила глядача, який в глибині душі розуміє, що з усіма цими поняттями він таки чи інакше стикається в реальному житті.

Оцінка серіалу від Ані: 9/10

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Дивитися чи не дивитися "Гру в кальмара"?

Порадившись з редакцією, ми прийшли до висновку, що якщо ви хочете бути в тренді і в курсі всіх новинок кіноіндустрії, любите як трилери, так і драму з елементами екшену, і не знаєте, про що меми в соцмережах про "Гру в кальмара", тоді вам точно варто подивитися цей серіал.

Якщо ж ви занадто вразливі, вам не подобається азіатське кіно, не близькі жанри трилер та екшен, то краще відкласти серіал до кращих часів або просто пропустити і дочекатися другого сезону "Емілі в Парижі":)

У цьому проєкті немає нічого "супернового", головна ідея і життєві ситуації героїв вже були показані в інших кінострічках та серіалах, але той факт, що продукт вийшов якісним і цікавим дає право нам порадити його до перегляду читачам.

Інші матеріали на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Перше інтерв'ю Ані Лорак після 7 років мовчання
Що сказала співачка?
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти