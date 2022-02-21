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Чому варто подивитися кінокомедію Велика Прогулянка – пояснення Позитива

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 18:44
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Олексій Завгородній у шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна" поділився залаштунками знімального процесу сімейної комедії
Позитив розповів про зйомки у кінокомедії "Велика Прогулянка".
Позитив розповів про зйомки у кінокомедії "Велика Прогулянка". / Фото: пресслужба

Уже 24 лютого у кінотеатрах по всій Україні стартує сімейна комедія "Велика Прогулянка" із вражаючим акторським складом. Позитив з'явиться на екранах у зовсім новому амплуа. Артист зіграє персонажа Гену.

За словами співака, "Велика Прогулянка" – це найкрутіша українська комедія, яку всім варто подивитися, особливо у цей непростий час.

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Мій персонаж мені дуже подобається – це Гена, водій бандита Хом'яка. Гена мріє бути суперзіркою, але йому потрібні гроші. За сюжетом я просто роблю все, що мені скажуть для того, щоб заробити. А також відвезти свою бабусю до подруги, – розповів про свого екранного героя Позитив.

Позитив зіграє Гену у "Великій Прогулянці".
Позитив зіграє Гену у "Великій Прогулянці". / Фото: пресслужба

Участь у "Великій Прогулянці" стала знаковою подією для артиста, оскільки саме у цій комедії він зіграє свою першу велику роль. Музикант уже знімався у серіалах та виконував епізодичні ролі в кіно. Також на знімальному майданчику став у нагоді і досвід численних зйомок у кліпах.

За словами Позитива, робота над кліпом та повнометражним фільмом суттєво відрізняються.

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Це зовсім інший досвід, інші емоції, зовсім по-іншому все відбувається. У театрі немає можливості перезняти чи переробити. Але в кіно завжди веселіше, насправді, особливо у комедії. Скільки блуперсів ми дивимося постійно, де актори помиляються – це завжди весело дивитися, а на майданчику це ще веселіше, – поділився Олексій.

Позитив втілив свою першу велику роль у "Великій Прогулянці".
Позитив втілив свою першу велику роль у "Великій Прогулянці". / Фото: пресслужба

Музикант не приховує, що без помилок та труднощів під час зйомок не обійшлося, але колеги-актори постійно один одного підбадьорювали та підтримували. Для Позитиву найскладнішим виявилося поєднувати у своєму графіку концерти та участь у фільмі. Втім, як зізнається артист, усі складнощі забувалися щойно він заходив у кадр.

На запитання ведучик "Ранку з Україною", чому глядачам варто подивитися сімейну комедію "Велика прогулянка", виконавець відповів:

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Щоб побачити позитив! От і все. Більше позитиву – нам він потрібний зараз.

"Велику Прогулянку" з Оленою Кравець та Юрієм Ткачем у головній ролі можна буде подивитися в кіно з 24 лютого
"Велику Прогулянку" з Оленою Кравець та Юрієм Ткачем у головній ролі можна буде подивитися в кіно з 24 лютого / Фото: пресслужба

Коротко про комедію

"Велика Прогулянка" – спільний проект телеканалу "Україна" та FILM.UA Group, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У сімейній комедії з'явиться багато зірок шоу-бізнесу: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін. А також зіркові камео: VERKA SERDUCHKA з мамою та гравці футбольного клубу "Шахтар" Андрій Пятов та Євген Коноплянка.

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – доля зводить їх на одній галявині, яку кожна з сімей вважає "своєю". Несподівано з’являється утікач-корупціонер Хом’як, що сховав свої гроші на цій же галявині, та його водій Гена.

Дивіться "Велику Прогулянку" на великих екранах з 24 лютого 2022 року!

Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер фільму "Сусідка" з Ксенією Мішиною

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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