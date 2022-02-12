Позитив здивує незвичним образом у кінокомедії Велика Прогулянка: "Нарешті я зможу розкритися"

Зовсім скоро глядачі зможуть побачити Олексія Завгороднього у новому амплуа у сімейній комедії "Велика Прогулянка"

Позитив розповів про зйомки у фільмі "Велика Прогулянка" / Фото: пресслужба

Вже 24 лютого відбудеться кінопрем'єра народної комедії "Велика Прогулянка", де Позитив зіграє Гену. Це буде його перша велика роль у кіно. Артист поділився своїми враженнями щодо персонажала.

Мого героя звуть Гена. Він дуже добрий, прямий та простий пацан, який "йде к успєху". Він вірить у себе, як артиста і мріє про успішну реп кар’єру. Утім, для підняття стартового капіталу йому доводиться працювати водієм у місцевого корупціонера Хом’яка (Михайло Жонін). Та щойно він зірве свій куш – ой, тримайся, шоубіз, – розповів про свою роль Позитив.

Героя Позитива у "Великій прогулянці" звуть Гена. / Фото: пресслужба

Реклама

Глядачі вже не раз бачили співака на великих екранах, проте у "Великій Прогулянці" він зіграє свою першу велику роль. Про це Олексій давно мріяв, тож, коли отримав пропозицію взяти участь у зйомках – довго не роздумував.

Я пам’ятаю ще коли знімався у попередніх кінопроєктах, то думав: "Що ж це за ролі такі маленькі, лише вкраплення мене. Я хочу більшого!". І хтось мене десь почув, якісь вищі сили, – пригадав артист.

Як додав співак, одного дня він отримав від FILM.UA лист, в якому було написано, що "ось нарешті Позитив зможе розкритися, як актор". Він прочитав сценарій, бриф, і подумав, що це чудова пропозиція.

Позитив втілив свою першу велику роль у "Великій Прогулянці". / Фото: пресслужба

Реклама

Позитив зізнається, що найскладнішим у роботі над проєктом було запам’ятовування тексту. Постійно тримати в голові різні сцени і репліки – дуже кропітка робота.

За словами Завгороднього, простіше виступати на сцені і бути у своєму звичному амплуа. Проте він визнає, що навички вдосконалюються поступово, з часом. З кожним днем зйомок артист відчував, що стає все більш досвідченим та розкутим.

Справа в тому, що я навчався у Київській дитячій академії мистецтв на театральному факультеті і закінчив саме акторську майстерність, якою не користувався уже понад 15 років, – зазначив артист.

За словами Позитива, він здобув певні ази, грав у виставах, але то була театральна гра, яка дуже відрізняється від гри у кіно. А на зйомках "Великої Прогулянки" артист згадував те, що забулося.

Реклама

Позитив не приховує, що серйозно замислюється про майбутнє в кіноіндустрії. Сподівається, що цей фільм дасть поштовх рухатись далі не лише кар’єрою музиканта, але й актора.

У "Великій прогулянці" зіграють багато зірок укршоубізу. / Фото: пресслужба

Також у сімейній комедії з’явиться багато зірок шоу-бізу: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін. А також зіркові камео: VERKA SERDUCHKA з мамою та гравці футбольного клубу "Шахтар" Андрій Пятов і Євген Коноплянка.

Коротко про комедію

Як повідомлялося раніше, "Велика Прогулянка" – спільний проєкт телеканалу "Україна" та FILM.UA Group, що створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – доля зводить їх на одній галявині, яку кожна з сімей вважає "своєю". Несподівано з’являється утікач-корупціонер Хом’як, що сховав свої гроші на цій же галявині, та його водій Гена.

Дивіться "Велику Прогулянку" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

Нагадаємо, нещодавно вийшов трейлер фільму "Сусідка" з Ксенією Мішиною.