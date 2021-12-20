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Прем'єра дня: дивимось трейлер анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 11:20
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Головних персонажів мультфільму озвучували Артем Пивоваров, Юлія Саніна, DZIDZIO та Олена Кравець
Вийшов трейлер анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня»
Вийшов трейлер анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» / Фото: пресслужба

Опубліковано офіційний трейлер найочікуванішого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня", прем'єра якого запланована на грудень 2022 року. Відео з'явилося в YouTube-каналі FILM.UA Group.

Трейлер Мавка. Лісова пісня дивитись онлайн:

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Про що фільм

"Мавку" створено за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основі мультфільму – образи зі слов'янських міфів та легенд.

Головні герої картини заговорили голосами відомих зірок – Артема Пивоварова, Олени Кравець, Юлії Саніної та DZIDZIO. А чий голос належить центральному персонажу – Мавці – поки що залишається загадкою.

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Мавка. Лісова пісня" / Фото: пресслужба

Лукаш озвучено харизматичним співаком Артемом Пивоваровим. Він поділився своїми враженнями від роботи над мультфільмом:

Це класний і крутий досвід – озвучити мультфільм! Особливо, якщо йдеться про одного з головних героїв стрічки "Мавка. Лісова пісня". Лукаш – неймовірно цікавий персонаж, і в нас багато спільного. Перш за все – це любов до музики.

Артем Пивоваров озвучив Лукаша
Артем Пивоваров озвучив Лукаша / Фото: пресслужба

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Акторка, шоувумен та мама трьох дітей, давня шанувальниця Мавки Олена Кравець подарувала свій голос головній лиходійці Килині, на яку чекає чудове перевтілення.

Олена Кравець озвучила Килину
Олена Кравець озвучила Килину / Фото: пресслужба

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна озвучила войовничу Русалку Водяницю. Ця героїня – неймовірно красива та ефектна, а голос Юлії робить її унікальною.

Юлія Саніна озвучила Русалку Водяницю
Юлія Саніна озвучила Русалку Водяницю / Фото: пресслужба

Співаку та актору DZIDZIO (Михайло Хома) дісталася роль дісталася роль буркотливого та невгамовного, проте розважливого друга Мавки – Шумника Гука. Гук ніби створений говорити голосом Михайла – так органічно вони поєднуються.

DZIDZIO озвучив Гука
DZIDZIO озвучив Гука / Фото: пресслужба

У січні 2022 року, в рамках Берлінського кінофестивалю, Animagrad представить міжнародну версію трейлера "Мавка. Лісова пісня".

Команда презентує мультфільм не лише в Берліні, а й на всіх найбільших галузевих фестивалях та кіноринках, включно з кіноринками Marché du Film (Канни, Франція) та American Film Market (Лос-Анджелес, США).

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