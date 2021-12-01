Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Прем'єра продовження Сексу і місто все ближче – дивимось перший трейлер серіалу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 08:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шанувальники чекали на продовження легендарного серіалу 17 років! Вже 9 грудня Керрі, Шарлотта та Міранда возз'єднаються.
Новий кадри із продовження серіалу "Секс і місто"
Новий кадри із продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Скріншот з YouTube

У Мережі показали нові кадри із серіалу And Just Like That (І просто так) – продовження "Сексу і місто".

У відео з'явилися три з чотирьох головних героїнь – Кері, Міранда та Шарлотта У ролику також можна побачити Містера Біга та нову героїню – стендап-коміка Че Діаз.

Реклама

Варто зазначити, що українці зможуть побачити прем'єру продовження серіалу одночасно з усім світом – 10 грудня на OLL.TV.

Що буде в продовженні

За словами творців, глядачі побачать мегаполіс у розпал пандемії, будуть нові герої, нові пригоди нью-йоркських модниць та нові зустрічі зі старими коханцями. На зміну Саманті прийшли дві героїні: сильна, впливова афроамериканка та азіатська жінка. Сам сюжет досі залишається інтригою . Чи розлучиться Керрі з чоловіком її мрії містером Бігом – теж неясно. Але що відомо точно – це буде історія вже трьох головних героїнь після 50-ти. Вони, як і раніше, залишаються найкращими подругами.

Реклама

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти