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Пригодницький екшн "Довбуш": як знімали наймасштабніший український фільм (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 18:23
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Фільмування української стрічки "Довбуш" закінчилося, і вона незабаром вийде у всеукраїнський кінотеатральний прокат
Восени відбудеться прем'єра українського фільму "Довбуш"
Восени відбудеться прем'єра українського фільму "Довбуш" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

У кінці липня завершився останній знімальний блок пригодницько-історичного екшна "Довбуш", створюваного компанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Творці фільму представили новий відеобекстейдж, в якому глядачі побачать цікаві деталі фільмування. Зараз стрічка знаходиться на стадії монтажу і постпродакшну, а прем'єра відбудеться вже восени.

Генеральний медіапартнер фільму – телеканал "Україна". Національний спонсор стрічки – ТМ "Львівське", яка здійснює широкомасштабну підтримку промокампанії та релізу фільму.

Емоціями й очікуваннями поділився продюсер кінострічки Максим Асадчий. Він зазначив, що із завершенням зйомок фільму втілилася амбітна мрія про українське масштабне глядацьке кіно.

Ми працювали з неймовірною командою сильних і талановитих людей. Як і герої нашого фільму, за ці три роки, знімальна група проявила міць характеру, незламність духу і відданість своїй справі. Ви взяли на себе масштабні задачі і довели, що українське кіно готове до такого рівня викликів. Окрема подяка Держкіно України і всім нашим партнерам, завдяки яким цей проект вистояв навіть у часи, коли здавалося рушиться весь світ навколо. Ми сподіваємося вся та несамовита енергія, вкладена у цей фільм, зарядить українців на нові подвиги вже цієї осені та надихатиме ще багато-багато років, – поділився продюсер кінострічки Максим Асадчий.

Локації цьогорічних кінозйомок "Довбуша", як і в попередні періоди фільмування стрічки, були дуже різноманітними: павільйони київської кіностудії імені О. Довженка, історико-архітектурна пам'ятка "Київська Фортеця", Національний музей народної архітектури та побуту України в с. Пирогово (Київ), с. Дерев’яне під Обуховим (Київська область), околиці села Микуличин на Івано-Франківщині, місто Збараж на Тернопільщині. Останній знімальний день проходив на натурному майданчику кіностудії FILM.UA.

"Довбуш"
"Довбуш" / Фото: facebook.com/mitya.borodin

Протягом цього блоку загальна кількість знімальної команди склала близько 120 чоловік. У масових сценах було залучено понад 1500 чоловік.

Вони зіграли дуже широкий ряд персонажів стрічки, а саме музикантів, селян, міщан, купців, польських гусарів, гренадерів, смоляків, гвардійців, жовнірів, артилеристів, монахів, лікарів, в’язнів, ремісників, шляхту тощо. Фільмування відбувалось на природних локаціях (ліси, річка, полонина), в існуючих замках і фортецях, у відновлених будівлях та на побудованих з нуля декораціях.

Кадр з фільму "Довбуш"
Кадр з фільму "Довбуш" / Фото: прес-служба

Сердечно подякував усім причетним до проєкту режисер, продюсер і співценаріст фільму Олесь Санін.

За весь тривалий період ми пройшли десятки штормів, але побачили неймовірні місця. Ми не спали десятки ночей, але дивувались неймовірним світанкам. Працювали з Акторами, яких Господь наділив талантом проживати видумані нами життя. І щоразу дивувались їх перевтіленню у героїв, яких самі придумали, намалювали, одягнули, озброїли і поставили у кадр. Ми пережили ковідний штиль, але достойно знову зібрались і показали кожен для себе новий щабель нашої майстерності в професії. Маємо надії на те, що всі наші зусилля не марні, надії, що наш фільм сподобається глядачеві, надії на те, що наші думки, наша творчість, воля і віра хоч на мить зроблять людей кращими, – сказав Олесь Санін.

Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Кіноманія і FILM.UA Distribution.

У головних ролях знялися: Олекса Довбуш – Сергій Стрельников, Іван Довбуш – Олексій Гнатковський, Марічка – Дар’я Плахтій, Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч, Княгиня Яблуновська – Агата Бузек, Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Сюжет фільму "Довбуш"

Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками.

У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості.

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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