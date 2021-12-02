Приквела Гри Престолів не буде? НВО відмовилася від серіалу

У 2018 році американська компанія витратила на пілотну серію першого приквела серіалу 30 млн доларів. Втім, від проєкту відмовилися і відповідно він не вийшов не екрани

HBO відмовилася від першого приквела "Гри престолів" ще у 2018 році. / Фото: Скріншот з YouTube

Зараз на слуху у всіх південнокорейський серіал "Поклик пекла", але глядачі досі не забули про культовий серіал "Гра престолів", який закінчився, на думку критиків, неоднозначно. Так, у заключному епізоді були несподівані смерті та дивовижний фінал.

Так, екскерівник WarnerMedia Роберт Грінблатт зізнався, що три роки тому HBO скасував перший приквел серіалу після того, як витратили на його пілот 30 млн. доларів, про це повідомляє Insider.

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Так, спін-оф мав називатися "Довга ніч". Сюжет розгортався приблизно за 10 тисяч років до подій "Гри престолів" і охоплював би період, коли Білі ходоки вторглися у Вестерос.

Кадр із серіалу "Гра престолів" / Фото: themoviedb.org

У проєкті мали зніматися Джош Уайтхаус ("Дівчина з долини"), Джеймі Кемпбелл Бауер ("Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт"), Джорджі Хенлі ("Хроніки Нарнії") та Наомі Екі ("Леді Макбет") .

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Зрештою від цього приквелу вирішили відмовитися, вже коли він був на етапі виробництва.

Так, після перегляду уривка з пілота Грінблатт чесно поділився своїми думками з контент-директором HBO Кейсі Блойсом:

Вони витратили понад 30 млн доларів на пілот приквела, який був у виробництві, коли я тільки-но прийшов туди. І коли я побачив його уривок, я сказав Кейсі: "Це просто не спрацює, і я не думаю, що це відповідає обіцянкам оригінального серіалу". І він не заперечував, що насправді було великим полегшенням, – пригадав Грінблатт.

"Гра престолів" / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що про бажання створити приквел "Гри престолів" в HBO публічно заговорили ще у 2017 році. Тож не дивно, що фани з нетерпінням чекали і досі чекають на появу нової розповідді.

Та все ж компанія покаже спін-оф, однак він називатиметься "Дім Дракона". Відомо, що він складатиметься з 10 серій.

Дія сюжету відбуватиметься за кілька сотень років до подій "Гри престолів", а в центрі історії опиниться династія Таргарієнів.

Співавторами сценарію по книзі Джорджа Мартіна виступають Раян Кондал ("Ремпейдж") і Мігель Сапочник, який зняв кілька епізодів п'ятого, шостого та восьмого сезонів "Гри престолів".

Дивіться тизер "Дому дракона":

У проєкті ми зможемо побачити Стіва Туссена ("Морський Змій"), Олівію Кук (Алісента Хайтауер), Емму Д`Арсі (Рейнір Таргарієн), Ріса Іванс (Отто Хайтауер) та інших. Ймовірно ця розповідь буде також насиченою з безліччю боями, історіями кохання та іншого.

Сам Грінблатт зазначив, що в "Дому Дракона" справи йдуть добре й він у процесі розробки.

Очікується, що прем'єра приквелу відбудеться у 2022 році. Сам "Дім Дракона" почали знімати ще квітні цього року.

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