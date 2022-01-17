Розпусний Распутін-ласун не врятував своєю комічністю "Кінгс Мен" – рецензія

У прокат вийшов фільм "Кінгс Мен" – приквел двох фільмів про таємну організацію Kingsman, членами якої є найкращі шпигуни Великої Британії

Рецензія на фільм «Кінгс Мен» / Фото: пресслужба

Якби мене попросили максимально коротко описати картину, то я сказала б, що "Кінгс Мен" – це бойовик-сатира, трохи драми з комедійними елементами у фантастично-історичній обгортці. Загалом, у творців "стеб" майже вдався!

Про сюжет

Почнемо з того, що дія фільму починається 1912-го, а пізніше – 1914 року – на самому початку Першої світової війни. Усі події, що відбуваються у фільмі, крутяться саме навколо неї.

Реклама

Звичайно, багато історичних фактів було спотворено і навіть перебільшено. Що говорити, якщо основним приводом для початку Першої світової війни за сюжетом є особиста сварка трьох кузенів – російського царя Миколи II, короля Великої Британії Георг V та німецького імператора Вільгельма II.

Фото: пресслужба

Для довідки: насправді лише Микола II і Георг V були двоюрідними братами, тоді як Вільгельм II доводився кузеном лише Георгу V і дружині Миколи II – Олександрі Федорівні. Але зараз не про це.

Хто ж посварив монархів? Правильно, таємна організація на чолі з Пастирем, якій і протистоїть "Кінгсмен".

Реклама

Для того, щоб здійснити свій план і розв'язати війну, головний лиходій зібрав за одним столом багатьох відомих особистостей, зокрема знаменитого Распутіна, Мату Харі та навіть Володимира Леніна.

Мотиви Пастиря не розкриватиму, дізнаєтеся самі, адже так втратиться вся інтрига.

Засновника "Кінгсмен", герцога Орландо Оксфордського, грає Рейф Файнс , якого ми знаємо за численними ролями в кіно, включаючи Волан-де-Морта в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Реклама

Його єдиний син Конрад, роль якого виконав молодий британський актор Харріс Дікінсон, рветься на війну, проте люблячий і водночас суворий батько не пускає його на поле бою. Герцог Оксфордський використовує всі зв'язки, щоб залишити сина вдома.

Фото: пресслужба

Обережно, спойлер! Синові таки вдається потрапити до лав солдатів і пройти підготовку. На фронті він гине під час виконання важливого доручення та посмертно отримує нагороду за свій подвиг.

Будучи у повному розпачі, герцог Оксфордський спочатку занурюється в себе, але завдяки його вірним слугам – няні сина та Поллі (Джемма Артентон) та охоронцю Шоле (Джміон Хонсу) він вирішує врятувати свою рідну Велику Британію від поразки у Першій світовій війні.

Здогадавшись, що за всім стоїть таємна спільнота на чолі з психом-лиходієм, герцог Оксфордський починає полювання на злочинців, які служать Пастирю, котрий розв'язав війну.

А де сміятися?

Перші 40 хвилин фільму я чекала, коли ж почнеться екшен і потік жартів та приколів, якими були насичені дві попередні частини "Кінгсмен". Проте натомість було показано особисту трагедію головного героя – місцями хотілося навіть плакати.

Найяскравішим і, мабуть, кумедним моментом у фільмі є зустріч головних героїв із Григорієм Распутіним. Цього історичного персонажа творці картини зробили дуже карикатурним і комічним. Хочеться відзначити чудову гру Ріса Іванса , який виклався у цій ролі на всі 100%.

Фото: пресслужба

Распутін у фільмі показаний зрадником, ласуном і ... тим ще блудливим розпусником. Хоча, якщо почитати замітки істориків, трохи правди в цьому таки є. І навіть убивство улюбленця царської родини у фільмі частково відповідає реальності.

Чудово впорався із завданням і Томас Холландер , який у картині зіграв і Миколу II, і Георга V, і Вільгельма II. Те, що ролі всіх трьох монархів виконав один актор, я помітила не відразу – великий плюс гримерам.

Фото: прес-служба

Але повернемось до сюжету. Дозу гумору глядачі отримають якраз в епізоді з Распутіним, а ось справжній екшен почнеться тоді, коли Рейф Файнс, тобто герцог Оксфордський, зі своєю командою (нянею Поллі та охоронцем Шола) дістанеться лігва головного лиходія.

Як ви вже здогадалися, закінчиться все досить благополучно і в кінці фільму герцог разом зі своїми помічниками та ще кількома персонажами (не розкриватиму інтригу) стане засновником таємної організації "Кінсмен".

Яскравий "Вінегрет"

Складно описати всі емоції від переглянутого, адже враження залишилися двоякі – цю картину варто подивитися фанатам "Кінгсмен", щоб побачити, як усе починалося, та й сам собою непоганий фільм. Але якщо ви хочете подивитись класний комедійний бойовик – вам, швидше за все, не за адресою.

У цьому фільмі творці добре "прикололися" над історичними особистостями, яких давно немає в живих, над власними традиціями та манерами (британцям притаманн самоіронія), ну і над жанром "шпигунського" кіно загалом. Але...

"Якийсь кринж (синонім – "іспанський сором" – Ред.)", – сказала дівчина, яка стояла позаду мене в черзі в гардеробі після того, як усі вийшли з кінозали.

І знаєте, з нею можна погодитись і одночасно посперечатися – фільм цікавий, місцями кумедний і дуже видовищний, та й іронію явно зрозуміють не всі, але на виході у творців вийшов "вінегрет", який назвати комедією дуже складно. Адже в описі до кінострічки було зазначено саме цей жанр.

Оцінюючи "Кінгс Мен" за 10-бальною шкалою, даю цьому фільму 6 із 10.

Раніше ми розповідали про найцікавіші моменти зі спецвипуску "Гаррі Поттера" .