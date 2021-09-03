"Зломовчання" – серіал, який не може показати традиційне ТБ: що відомо про головну прем'єру грудня

OLL.TV став першою українською ОТТ-платформою, яка запустила масштабне виробництво власних фільмів і серіалів

Керівник OLL.TV originals Дмитро Кицай про серіал "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Проєкти будуть виходитимуть під брендом OLL.TV originals і керує цим напрямком Дмитро Кицай. Раніше він виступив продюсером одних з найбільш обговорюваних вітчизняних серіалів останніх років – "Спіймати Кайдаша" і "Мама". Настільки ж успішні проєкти він планує випустити і в рамках OLL.TV originals. Перший оригінальний серіал цієї ОТТ-платформи вийде наприкінці 2021 року і азиватиметься "Зломовчання".

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Сюжет. Цей детективний трилер розповість про київську бізнес-леді Ольгу у виконанні Ксенії Мішиної. Розшукуючи свою племінницю, яка загадково зникла, вона натрапляє на слід великої міжнародної кримінальної організації. Разом із хорватським журналістом Стрибором у виконанні Горана Богдана ("Фарго", "Останні пантери") Ольга розкриває огидну правду про торгівлю людьми. Але при цьому виявляється, що їй самій є що приховувати…

Дмитро Кицай виступив одним з авторів української лінії сюжету в "Зломовчанні". В ексклюзивному інтерв'ю він розповів, що в серіалі можна буде побачити більше відвертості, ніж в традиційних вітчизняних серіалах, пояснив, чому OLL.TV краща за Netflix, і анонсував, що ця ОТТ-платформа буде знімати фільми, в яких кожен українець впізнає самого себе.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Автор и "Зломовчання" відзначають, що в серіалі набагато більше свободи у виборі тем, відвертості і сміливих сцен. Подібного не зустрінеш в традиційних український телесеріалах. В чому це виражається?

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Контент, створений для ефірного телебачення має довгу низку юридичних обмежень. Законом обмежується, наприклад, відвертість сцен, рівень насильства, паління в кадрі, вживання алкоголю і багато іншого.

Крім того, канал може зібрати біля екранів одномоментно 6 млн осіб і більше. І дуже важко підібрати саме такий контент, який би задовольнив інтереси кожного з цих 6 млн глядачів. Незалежно від того, який у кожного з них вік, смаки, настрій і вподобання... Це надзвичайно важко. І щоб підлаштуватися під кожного з глядачів, творцям ефірного ТБ необхідно створювати шаблонний продукт.

У нас же при створенні проєктів OLL.TV originals всі ці обмеження відсутні. Отже, ми можемо показувати на екрані більш сміливі речі. Можемо не обмежуватися шаблонами, а обирати жанри і теми для більш вузьких аудиторій.

Дмитро Кицай / Фото: пресслужба

В основу сюжету "Зломовчання" покладена перша частина романів-бестселерів "Слов'янська трилогія" хорватського письменника Драго Хедл а. Автори фільму зазначають, що в разі успіху серіалу, буде зніматися його продовження, в основ і якого будуть друга і третя частини трилогії. Як буде оцінюватися успіх першого сезону "Зломовчання"?

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Це великий міжнародний проєкт. Отже, буде враховуватися успіх не тільки в Україні, але і у всіх країнах, де вийде "Зломовчання". А це багато країн, адже дистрибуцією займається знаменита німецька компанія Beta Film. Першочергово критерій успіху – це кількість глядачів серіалу у всіх цих країнах. Якщо "Зломовчання" подивиться половина наших підписників в Україні – це буде успіх.

Ксенія Мішина і Далібор Матаніч на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

У чому OLL.TV кращий за Netflix?

Ми не кращі. Ми інші. Ми працюємо виключно для українського глядача. Ми даємо глядачам контент, в якому вони можуть впізнати себе, своїх близьких, рідних або знайомих. І всі ці люди на екрані вирішують ті ж питання, з якими стикаємося і ми самі. І такий контент не зустрінеш сьогодні не тільки на Netflix, але і на інших українських ОТТ-платформах. Так що в цьому плані ми унікальні – показуємо українцям чесні фільми про самих себе.

Прем'єра серіалу "Зломовчання" – в грудні на OLL.TV / Фото: прес-служба

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Які відмінні риси проєктів, що ви створюєте в рамках OLL.TV originals?

Раніше в серіалах, які знімалися в Україні, не фігурували наші прапори або національна символіка, номери машин були зроблені так, щоб за ними не можна було точно ідентифікувати країну. Також не називалися міста, в яких розгорталися події. Це було заради бізнес-інтересів – так було легше продати фільм в Росію. У нас зовсім інші мотиви. Ми хочемо показувати свій оригінальний контент насамперед українцям, а також продавати його в Європу або інші країни світу.

Зйомки серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Планується, що з а кілька років на OLL.TV буде щорічно виходити 100 годин оригінального контенту. На які жанри ви робити мете ставку: серіали, повний метр, телешоу?

Перш за все, це будуть серіали, тому що з точки зору бізнесу це вигідніше. Україні не вистачає свого крутого, якісного серіального контенту. Раніше наше телебачення розвивалося так: серйозний якісний прорив (поява нових жанрів і нових сміливих тем в серіалах), а потім затяжна перерва. Потім знову стрибок вперед і знову перепочинок. А з появою напрямку originals на OLL.TV ми хочемо, щоб цей процес розвитку контенту проходив вже не стрибками, а безперервно і системно.

Ксенія Мішина в серіалі "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Які проєкти планується випустити в рамках OLL.TV originals наступно го ро ку?

Ми зможемо точно про це сказати тільки в січні-лютому. Зараз у нас є низка проєктів у розробці, але які саме з них дійдуть до екранів – поки що говорити рано. До екранів дійде тільки кожен третій проєкт з усіх тих, які ми зараз розробляємо. Є низка причин (від нас не все залежить), яка створює досить жорсткий відсів.

Одним з наших проєктів стане прекрасна повнометражна комедія, яка має всі шанси отримати звання кращої в країні. Репертуар кінотеатрів рясніє комедіями. Але практично всі вони низького рівня і наповнені жартами низької якості. Ми до такого не будемо опускатися. Ми хочемо створити комедію, яка стала б дзеркалом суспільства, яка буде відображати наше життя таким, яким воно є насправді.

Ксенія Мішина та Віктор Сарайкін на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

За словами директора зі стратегії та розвитку "Медіа Групи Україна" Федора Гречанінова, виробництво ста годин оригінального контенту OLL.TV буде окупатися, якщо кількість п ідписників вашої платформи досягне мільйона осіб. Коли ви досягнете цієї позначки?

За останній рік OLL.TV зробила величезний стрибок. У платформи з'явилися нові пропозиції, багато ексклюзивного контенту, ми запустили власне виробництво, а також активно покращуємо юзабіліті. Думаю, за два роки у нас буде ця кількість підписників.

"Зломовчання" – перший серіал, створений для онлайн-платформи OLL.TV / Фото: прес-служба

Який контент користується на OLL.TV найбільшою популярністю?

Серіали "Гра престолів" і "Друзі", а також футбольні матчі. В принципі, подібні пріоритети за результатами пошуку зараз у всьому світі. Але коли вийде "Зломовчання" та інші наші оригінальні проекти, то вони обов'язково увійдуть до числа тих, що збирають найбільше переглядів. З вітчизняних фільмів на сьогоднішній день найпопулярніший на нашій платформі – "Мої думки тихі". Це дуже чесне кіно, яке розповідає всю правду про українців.

Як з роками змінюється смак і вподобання українського глядача?

Найпопулярнішим жанром останні 10 років залишається мелодрама. Але в останні роки глядач став втрачати інтерес до наївних історій цього жанру. З кожним роком український глядач готовий сприймати все більш і більш міцні драматичні сюжети з неоднозначними персонажами. І чим більше ми запропонуємо подібних історій українському глядачеві, тим швидше він втратить інтерес до банальних сюжетів.

Аудиторія OLL.TV і традиційного українського ТБ не відрізняється. Ми показуємо паралельно і ефірні канали, і велику бібліотеку фільмів і серіалів. Основна частка наших відвідувачів – це глядачі ефірних каналів. Багато хто говорить: "Я не дивлюся телевізор". Але тут варто уточнити, що ці самі люди в більшості своїй споживають телевізійний контент. Правда, роблять вони це не через традиційне телебачення, а через онлайн-майданчики.

Автор: Антон Філатов.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

https://www.527.org.ua – Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

0 800 500 335 – Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Дивіться відео прямо зі знімального майданчика серіалу "Зломовчання":

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