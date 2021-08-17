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Саманті з "Сексу і місто" знайшли заміну. У серіалі все-таки буде 4 героїні (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
17 серпня, 11:46
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Глядачі могли подумати, що в майбутньому продовженні культового серіалу "Секс у великому місті" – And Just Like That – буде лише три героїні, після того, як Кім Кеттролл відмовилася від зйомок
У продовженні "Сексу і місто" Кім Кеттролл замінить Ніколь Арі Паркер
У продовженні "Сексу і місто" Кім Кеттролл замінить Ніколь Арі Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Поки шанувальники серіалу з радістю спостерігали, як Кріс Нот з'явився на зйомках "Сексу і місто", на заміну Саманті прийшла нова героїня. Знамениту трійку в обличчі Сари Джесіки Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс поповнила 50-річна акторка Ніколь Арі Паркер.

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Сара Джессіка Паркер в Instagram поділилася кількома новими фотографіями зі зйомок. На фото зірка позувала зі своїми колегами Крістін Девіс і Синтією Ніксон, а до них приєдналася і новенька.

Ніколь Арі Паркер зіграє в серіалі четверту подругу – Лізу Тодд Векслер, маму трьох дітей і режисера-документаліста. Чи вдасться новій акторці замінити всіма улюблену Саманту – поки ще рано прогнозувати, але чотири виконавиці головних ролей виглядають дуже весело разом.

Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Джессіка Паркер і Ніколь Арі Паркер
Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Джессіка Паркер і Ніколь Арі Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Точна дата прем'єри продовження серіалу "Секс і місто" поки не анонсована. Очікується, що серіал складатиметься з десяти нових епізодів, кожен з яких триватиме по 30 хвилин.

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Сара Джессіка Паркер поділилася подробицями продовження "Сексу і місто":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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