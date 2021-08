Саманті з "Сексу і місто" знайшли заміну. У серіалі все-таки буде 4 героїні (фото)

Глядачі могли подумати, що в майбутньому продовженні культового серіалу "Секс у великому місті" – And Just Like That – буде лише три героїні, після того, як Кім Кеттролл відмовилася від зйомок

У продовженні "Сексу і місто" Кім Кеттролл замінить Ніколь Арі Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker Поки шанувальники серіалу з радістю спостерігали, як Кріс Нот з'явився на зйомках "Сексу і місто", на заміну Саманті прийшла нова героїня. Знамениту трійку в обличчі Сари Джесіки Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс поповнила 50-річна акторка Ніколь Арі Паркер. Реклама Сара Джессіка Паркер в Instagram поділилася кількома новими фотографіями зі зйомок. На фото зірка позувала зі своїми колегами Крістін Девіс і Синтією Ніксон, а до них приєдналася і новенька. Ніколь Арі Паркер зіграє в серіалі четверту подругу – Лізу Тодд Векслер, маму трьох дітей і режисера-документаліста. Чи вдасться новій акторці замінити всіма улюблену Саманту – поки ще рано прогнозувати, але чотири виконавиці головних ролей виглядають дуже весело разом. Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Сара Джессіка Паркер і Ніколь Арі Паркер / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker Точна дата прем'єри продовження серіалу "Секс і місто" поки не анонсована. Очікується, що серіал складатиметься з десяти нових епізодів, кожен з яких триватиме по 30 хвилин. Реклама Сара Джессіка Паркер поділилася подробицями продовження "Сексу і місто": Дізнайтеся інші новини на тему: Регіна Тодоренко зустріла Сару Джесіку Паркер прямо на вулицях Нью-Йорка.

Нещодавно з'явилися нові фото Сари Джесіки Паркер і її колег на зйомках продовження серіалу.