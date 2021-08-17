Найдорожчий екшн "Довбуш", комедія з Оленою Кравець та інші новинки – огляд українських прем'єр

У рамках Одеського міжнародного кінофестивалю почався Кіноринок, де представили найбільш очікувані українські прем'єри

Кадри зі зйомок фільму "Довбуш" / Фото: facebook.com/DovbushMovie

Серед них – наймасштабніший історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Про анонси прем'єр, зіркові акторські склади і ексклюзивні подробиці зйомок українських проєктів розповіли в новинах "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

"Довбуш"

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Історико-пригодницький екшн "Довбуш" – наймасштабніша українська кінопрем'єра року. Це захоплива історія про життя, боротьбу та кохання легендарного ватажка опришків, яка розгортається в містичних Карпатах.

При цьому, "Довбуш" – найдорожчий фільм за все 30 років незалежності України. Від неймовірних пейзажів українських Карпат перехоплює подих. А відточені бої виглядають дуже реалістично.

Але це не дивно, адже актори та знімальна група багато часу приділили тренуванням, репетиціям, навчилися володіти зброєю, а в зйомках масових сцен було задіяно понад 1500 людей.

Прем'єра фільму "Довбуш" була запланована на осінь, але тепер перенесена на весну 2022 року.

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Герої фільму "Довбуш" – Олекса і Марічка у виконанні Сергія Стрельникова і Дар'ї Плахтій / Фото: facebook.com/DovbushMovie

"На природу"

Ще одна кіноновинка – фільм з робочою назвою "На природу", зйомки якого ось-ось почнуться. Кіно розповість про дві сім'ї, які зіткнулися при знайомих багатьом глядачам обставинах і ділять одну галявину.

До створення фільму залучили зіркових українських артистів: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко та Михайло Жонін. Участь в зйомках беруть і зірки футбольного клубу Шахтар. Одну з ролей зіграє Олексій Завгородній, відомий як ексучасник "Время и Стекло" Позитив. А в феєричному фіналі творці фільму обіцяють нам появу Вєрки Сердючки та її мами.

Над створенням картини працюють провідні українські компанії кіно- і телеіндустрії, телеканал "Україна" і FILM.UA Group.

Дата прем'єри поки не анонсована.

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Олена Кравець зніметься у фільмі "На природу" / Фото: instagram.com/lennykravets, Скріншот з YouTube

"Зломовчання"

Вже скоро відбудеться прем'єра першого серіалу для стрімінг-платформи – "Зломовчання". Над ним працювали українська компанія Star Media і хорватський Drugi Plan. В основу сюжету лягли реальні події 2000-х. Хорватський журналіст почав резонансне розслідування сексуального рабства, яке до якого, як виявилося, були причетні чиновники.

Головну роль зіграла акторка Ксенія Мішина. Її персонаж – меценат Ольга – починає розслідувати зникнення своєї племінниці. Пошук дівчини зіштовхує Ольгу з журналістом Стрибором і слідчим Володимиром, які в спробі з'ясувати причини вбивств молодих дівчат у хорватському містечку Осієк, виходять на слід злочинного синдикату.

Учасники проєкту хочуть, щоб сексуальне рабство перестали замовчувати, а серіал допоможе запобігти подібним трагедіям та оприлюднити події, що відбуваються, адже вони актуальні й в наші дні.

"Зломовчання" вийде в грудні 2021 року на OLL.TV.

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Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Дивіться детальніше про найочікуваніші прем'єри року:

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