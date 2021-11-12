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Секс і місто повертається, але без Саманти: вийшов перший тизер сиквелу (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 19:14
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Три подруги Керрі, Шарлотта і Міранда воз'єднуються. Це означає, що легендарний серіал "Секс і місто" офіційно продовжується
HBO Max представив тизер продовження "Секс і місто".
HBO Max представив тизер продовження "Секс і місто". / Фото: HBO

У Мережі з'явився перший повноцінний тизер серіалу And Just Like That (І просто так) – продовження культового проєкту "Секс і місто". Прем'єра нового сезону відбудеться 9 грудня 2021 року на HBO Max. Загалом планують показати 10 серій, пише Variety.

До речі, нещодавно зірка серіалу Сара Джессіка Паркер відповіла на критику зморщок та сивого волосся.

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У тизері показані головні героїні: Керрі Бредшоу, Шарлотта Йорк Голденблатт і Міранда Хоббс. А ось Саманти Джонс, роль якої виконувала Кім Кетролл, у серіалі не буде. Акторка відмовилася зніматися. Причина цьому нібито її конфлікт на знімальному майданчику з Сарою Джесікою Паркер.

- Поки змінюєшся ти, місто змінюється разом з тобою, і просто так починається новий розділ, – каже у тизері Керрі.

Також фанати познайомляться з новими героями: агент з нерухомості Мангеттена Сіма Патель (Саріта Чоудхурі), автор документальних фільмів та багатодітна мати Ліза Тодд Векслі (Ніколь Арі Паркер), юрист та професор Ніа Воллез (Карен Піттман), а також стендап-комік Че Діаз (Сара Рамірез).

Судячи з анонсу, в новому сезоні розкажуть про життя героїнь через 20 років.

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На ролику видно, як Керрі бере участь у радіошоу та записує власний подкаст, а також зустрічається з подругами за обідом.

Міранда, ймовірно, продовжує адвокатську практику та виховує сина. А Шарлотта – дружина багатого адвоката з квартирою на П'ятій Авеню, яку вона отримала після першого розлучення.

Однак чи буде Керрі з Джоном Престоном, "чоловіком її мрії", як вона називала його – поки загадка. За чутками, вони все-таки розлучаться.

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Відомо одне, що у сиквелі буде знову багато екстравагантних і дорогих вбрань та інтригуючих діалогів, чим завжди славився "Секс і місто".

Дивіться офіційний тизер продовження серіалу "Секс і місто":

Коротко про серіал

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку та розповідають про життя чотирьох подруг у віці +30. Вони збираються разом і обговорюють проблеми, питання сексу, кохання та кар'єри.

Перезапуск культового серіалу відбудеться 10 грудня.
Перезапуск культового серіалу відбудеться 10 грудня. / Фото: Instagram

Серіал вийшов на екрани в 1998 році та отримав 7 премій "Еммі", 8 статуеток "Золотий глобус" та 11 премій Гільдії кіноакторів.

Загалом вийшло 6 сезонів, а також два повнометражні фільми та приквел про героїню Керрі Бредшоу.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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