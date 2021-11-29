Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Бьюті-вибір зірок

Лохан сказала "так"

П'яний Білан

Поклик пекла. Відгуки

Шоу "Маска". Сезон 2

Інтерв'ю Калуша
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Комедія Велика прогулянка з Юрією Ткачем та Оленою Кравець. Дивіться тизер-трейлер

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
FILM.UA Group та телеканал Україна представляють тизер-трейлер першої весняної кінокомедії 2022 року. Дивимось і збираємось у кінотеатри — зустрічаємо наступну весну на позитиві!
Творці сімейної комедії "Велика Прогулянка" представляють тизер-трейлер
Творці сімейної комедії "Велика Прогулянка" представляють тизер-трейлер / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Велика Прогулянка починається, а значить #шампуривверх! Вперше на великих екранах улюблені знаменитості в головних ролях. Олена Кравець та Юрій Ткач, а також несподівані зірки українського футболу та виконавиця, чиї треки гримлять під час кожного українського застілля.

Сімейство районних бізнесменів Наливайченка підготувалися до відпочинку на природі на всі сто: у їхньому арсеналі чимало смачної їжі та незмінних атрибутів для проведення сімейних веселощів — взяти хоча б надувне коло-фламінго глави сімейства Толі (Юрій Ткач).

Реклама

Яскрава Рая (Ірина Гатун) теж ніяк не може всидіти на місці, вона щосили намагається не зводити очей з дітей.

Юрій Ткач зіграє одну з головних ролей – главу сімейства Наливайченко
Юрій Ткач зіграє одну з головних ролей – главу сімейства Наливайченко / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ідилію" руйнують Драгоманови, які вибрали ту ж галявину для сімейного пікніка. Ось тільки у стриманої викладачки історії мистецтв Тані (Олена Кравець) та її чоловіка-диригента Євгена (Андрій Ісаєнко) трохи інші погляди на відпочинок — вони віддають перевагу спортивним активностям на свіжому повітрі.

Реклама

Олена Кравець перевтілиться у викладачку історії мистецтв
Олена Кравець перевтілиться у викладачку історії мистецтв / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але дві абсолютно різні за поглядами та переконаннями сім'ї — не єдині, кого зацікавила ця галявина. Неподалік причаївся місцевий корупціонер Степан Хом'як (Михайло Жонін) зі своїм помічником Геною (Олексій Завгородній) – вони явно щось задумали.

Михайло Жонін та Олексій Завгородній приєднаються до "тусовки" на поляні
Михайло Жонін та Олексій Завгородній приєднаються до "тусовки" на поляні / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

І, здається, всі інгредієнти для "гарячої зустрічі" вже готові, але... когось не вистачає. У момент, коли на них зовсім ніхто не чекає, у кадрі з'являться капітан національної збірної України Андрій П'ятов та захисник футбольного клубу "Шахтар" Євген Коноплянка.

Відомі футболісти Андрій П'ятов та Євген Коноплянка у фільмі "Велика прогулянка"
Відомі футболісти Андрій П'ятов та Євген Коноплянка у фільмі "Велика прогулянка" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ну, як, тепер уже все на місці? Що ж ще може тут статися? Хто перетворить уже й так не маленьку прогулянку на велику? Ну хто ж, якщо не яскраві VERKA SERDUCHKA та її мама? Після їх появи життя героїв вже не буде таким, як було раніше.

Вєрка Сердючка теж з'явиться у сімейній комедії
Вєрка Сердючка теж з'явиться у сімейній комедії / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Велика прогулянка на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти