Серіал Гра в кальмара побив рекорд Netflix. Які проєкти він обігнав

Нещодавно ми публікували огляд редакції на серіал "Гра в кальмара", де зазначили, що проєкт став одним з найпопулярніших серіалів стрімінгової платформи Netflix. Так ось, тепер він офіційно найпопулярніший. Про це йдеться на офіційній сторінці Netflix у Twitter.
"Гра в кальмара" обігнав костюмовану драму "Бріджертони", дія якої відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства.
Не так давно всі говорили про "Бріджертон", як про новий проєкт, який завоював шалену популярність. Перший сезон переглянуло 82 мільйони домогосподарств, довгий час проєкт був лідером Netflix.
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Ще один серіал, який також мав шалений успіх – "Відьмак" . Він був рекордсменом до "Бріджертонів", за перші 28 днів його подивилися 78 мільйони підписників Netflix.
Ще один великий хіт Netflix – серіал "Люпен" з Омаром Сі (70 млн).
І, звичайно ж, популярна драма про обдаровану дівчину-шахістку – "Хід королеви" (62 млн).
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