Серіал Гра в кальмара побив рекорд Netflix. Які проєкти він обігнав

Гучний серіал, про який зараз говорить весь світ, тепер офіційно вважається найпопулярнішим проєктом Netflix. Його подивилося 111 мільйонів домогосподарств

Які проекти Netflix обігнав серіал "Гра в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно ми публікували огляд редакції на серіал "Гра в кальмара", де зазначили, що проєкт став одним з найпопулярніших серіалів стрімінгової платформи Netflix. Так ось, тепер він офіційно найпопулярніший. Про це йдеться на офіційній сторінці Netflix у Twitter.

"Гра в кальмара" обігнав костюмовану драму "Бріджертони", дія якої відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства.

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Не так давно всі говорили про "Бріджертон", як про новий проєкт, який завоював шалену популярність. Перший сезон переглянуло 82 мільйони домогосподарств, довгий час проєкт був лідером Netflix.

Кадр з серіалу "Бриджертони"

Ще один серіал, який також мав шалений успіх – "Відьмак" . Він був рекордсменом до "Бріджертонів", за перші 28 днів його подивилися 78 мільйони підписників Netflix.

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Кадр з серіалу "Відьмак" / Фото: YouTube

Ще один великий хіт Netflix – серіал "Люпен" з Омаром Сі (70 млн).

"Люпен" / Фото: Netflix

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І, звичайно ж, популярна драма про обдаровану дівчину-шахістку – "Хід королеви" (62 млн).

Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

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