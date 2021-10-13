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Серіал Гра в кальмара побив рекорд Netflix. Які проєкти він обігнав

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
13 жовтня, 18:14
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Гучний серіал, про який зараз говорить весь світ, тепер офіційно вважається найпопулярнішим проєктом Netflix. Його подивилося 111 мільйонів домогосподарств
Які проекти Netflix обігнав серіал "Гра в кальмара"
Які проекти Netflix обігнав серіал "Гра в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно ми публікували огляд редакції на серіал "Гра в кальмара", де зазначили, що проєкт став одним з найпопулярніших серіалів стрімінгової платформи Netflix. Так ось, тепер він офіційно найпопулярніший. Про це йдеться на офіційній сторінці Netflix у Twitter.

"Гра в кальмара" обігнав костюмовану драму "Бріджертони", дія якої відбувається в альтернативному Лондоні епохи Регентства.

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Не так давно всі говорили про "Бріджертон", як про новий проєкт, який завоював шалену популярність. Перший сезон переглянуло 82 мільйони домогосподарств, довгий час проєкт був лідером Netflix.

Кадр з серіалу
Кадр з серіалу "Бриджертони"

Ще один серіал, який також мав шалений успіх – "Відьмак" . Він був рекордсменом до "Бріджертонів", за перші 28 днів його подивилися 78 мільйони підписників Netflix.

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Кадр з серіалу "Відьмак"
Кадр з серіалу "Відьмак" / Фото: YouTube

Ще один великий хіт Netflix – серіал "Люпен" з Омаром Сі (70 млн).

"Люпен"
"Люпен" / Фото: Netflix

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І, звичайно ж, популярна драма про обдаровану дівчину-шахістку – "Хід королеви" (62 млн).

Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви")
Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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