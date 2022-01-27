Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС

В Елтона COVID-19

Скандал з Єгоровою

Гарячий Салем

Сестра Фреймут

Пісні про Київ

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Серіал із Ксенією Мішиною Зломовчання представлять на міжнародному фестивалі Берлінале

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 15:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вперше український серіал відібраний у програму 72-го Берлінського фестивалю Berlinale Series Market Selects як "високий ринковий потенціал". Іншими словами – як проєкт, який може зацікавити широку аудиторію у різних країнах
Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів
Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів / Фото: пресслужба

Власне, першу перевірку трилер "Зломовчання" вже пройшов на "відмінно", викликавши непідробний інтерес українського глядача. Його прем'єра відбулася на початку грудня 2021 року року на стрімінговому сервісі OLL.TV – і відразу звернула на себе увагу команди Berlinale Series, яка займалася відбором проєктів.

Цього року до програми Berlinale Series Market Selects увійшли 13 серіалів, знятих кінематографістами з різних країн. "Зломовчання" визнаний одним із найперспективніших для показу в інших країнах світу.

Реклама

Ксенія Мішина зіграє Ольгу в "Зломовчанні".
Ксенія Мішина зіграє Ольгу в "Зломовчанні". / Фото: пресслужба

Минув місяць після прем'єри "Зломовчання", а серіал уже викликав інтерес за межами України! – коментує директор OLL.TV Юлія Трибушна. – Для нас це дуже радісна подія, і не приховуватиму – вона викликає почуття гордості, адже наші амбітні, але ризикові плани втілюються в життя. "Зломовчання" – не лише перший оріджинал для стрімінгової платформи в Україні, а й перший експеримент для OLL.TV. Ми мали на меті зробити продукт, який раніше в Україні ніколи не вироблявся, контент іншого рівня – починаючи з високого бюджету і закінчуючи важливими соціальними сенсами. Те, що проєкт відібраний незалежним міжнародним журі на такому світовому кінофорумі, як Berlinale, говорить про те, що все вийшло. Їхній вибір підтвердив нашу мету – створювати для користувачів OLL.TV ексклюзивний якісний продукт європейського рівня.

Серіал "Зломовчання" – це результат співпраці української стрімінгової платформи L6, кінокомпанії Star Media, хорватської компанії Drugi Plan та німецького дистрибутора Beta Film. Зйомки проходили у Хорватії та Україні у 2021 році.

"Зломовчання" зібрало низку зіркових акторів.
"Зломовчання" зібрало низку зіркових акторів. / Фото: пресслужба

Реклама

У головній ролі знялася українська зірка Ксенія Мішина, а її партнером став хорватський актор, відомий за голлівудськими блокбастерами "Фарго" та "Останні пантери", Горан Богдан. Режисер картини – Далібор Матанич, творець серіалу "Новини" (The Paper) для Netflix. Сценарій написав Мар'ян Алчевський – автор серіалу "Успіх" ("Success") для HBO Europe.

Шановне міжнародне журі ще раз підтвердило, що компанія Star Media виробляє якісний продукт, залучаючи для цього найкращих професіоналів своєї справи, – каже продюсер Ріта Гребенчікова. – Високий рівень якості картинки серіалу "Зломовчання" було зрозуміло з перших хвилин знайомства з режисером, і це стало сильною мотивацією для всієї команди. Вірю, що цей проєкт розпочне традицію сучасних якісних серіалів на платформах в Україні, і наш ринок увіллється у світовий тренд.

Основою для сценарію став бестселер хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Виборче мовчання" ("Izborna šutnja") з його "Slavonian Trilogy". У ньому йдеться про реальне розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним бізнесом та торгівлею людьми.

До речі, Драго Хедл відомий далеко за межами Хорватії та неодноразово нагороджувався престижними міжнародними преміями у сфері журналістики за свої резонансні розслідування.

Реклама

Berlinale Series Market традиційно проходить під час Берлінського кінофестивалю та збирає галузевих експертів, виробників, дистрибуторів, правовласників для демонстрації та обговорення головних трендів світового серіального виробництва.

В рамках Berlinale Series Market представлена секція Berlinale Series Market Selects, де демонструються найбільш яскраві та перспективні для ринку проекти з усього світу.

Усі серії трилера "Зломовчання" можна переглянути лише на онлайн-сервісі OLL.TV.

"Зломовчання"
дивiться на olltv
Дивитися

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти