Серіал із Ксенією Мішиною Зломовчання представлять на міжнародному фестивалі Берлінале

Вперше український серіал відібраний у програму 72-го Берлінського фестивалю Berlinale Series Market Selects як "високий ринковий потенціал". Іншими словами – як проєкт, який може зацікавити широку аудиторію у різних країнах

Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів / Фото: пресслужба

Власне, першу перевірку трилер "Зломовчання" вже пройшов на "відмінно", викликавши непідробний інтерес українського глядача. Його прем'єра відбулася на початку грудня 2021 року року на стрімінговому сервісі OLL.TV – і відразу звернула на себе увагу команди Berlinale Series, яка займалася відбором проєктів.

Цього року до програми Berlinale Series Market Selects увійшли 13 серіалів, знятих кінематографістами з різних країн. "Зломовчання" визнаний одним із найперспективніших для показу в інших країнах світу.

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Ксенія Мішина зіграє Ольгу в "Зломовчанні". / Фото: пресслужба

Минув місяць після прем'єри "Зломовчання", а серіал уже викликав інтерес за межами України! – коментує директор OLL.TV Юлія Трибушна. – Для нас це дуже радісна подія, і не приховуватиму – вона викликає почуття гордості, адже наші амбітні, але ризикові плани втілюються в життя. "Зломовчання" – не лише перший оріджинал для стрімінгової платформи в Україні, а й перший експеримент для OLL.TV. Ми мали на меті зробити продукт, який раніше в Україні ніколи не вироблявся, контент іншого рівня – починаючи з високого бюджету і закінчуючи важливими соціальними сенсами. Те, що проєкт відібраний незалежним міжнародним журі на такому світовому кінофорумі, як Berlinale, говорить про те, що все вийшло. Їхній вибір підтвердив нашу мету – створювати для користувачів OLL.TV ексклюзивний якісний продукт європейського рівня.

Серіал "Зломовчання" – це результат співпраці української стрімінгової платформи L6, кінокомпанії Star Media, хорватської компанії Drugi Plan та німецького дистрибутора Beta Film. Зйомки проходили у Хорватії та Україні у 2021 році.

"Зломовчання" зібрало низку зіркових акторів. / Фото: пресслужба

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У головній ролі знялася українська зірка Ксенія Мішина, а її партнером став хорватський актор, відомий за голлівудськими блокбастерами "Фарго" та "Останні пантери", Горан Богдан. Режисер картини – Далібор Матанич, творець серіалу "Новини" (The Paper) для Netflix. Сценарій написав Мар'ян Алчевський – автор серіалу "Успіх" ("Success") для HBO Europe.

Шановне міжнародне журі ще раз підтвердило, що компанія Star Media виробляє якісний продукт, залучаючи для цього найкращих професіоналів своєї справи, – каже продюсер Ріта Гребенчікова. – Високий рівень якості картинки серіалу "Зломовчання" було зрозуміло з перших хвилин знайомства з режисером, і це стало сильною мотивацією для всієї команди. Вірю, що цей проєкт розпочне традицію сучасних якісних серіалів на платформах в Україні, і наш ринок увіллється у світовий тренд.

Основою для сценарію став бестселер хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Виборче мовчання" ("Izborna šutnja") з його "Slavonian Trilogy". У ньому йдеться про реальне розслідування злочинів, пов'язаних із кримінальним бізнесом та торгівлею людьми.

До речі, Драго Хедл відомий далеко за межами Хорватії та неодноразово нагороджувався престижними міжнародними преміями у сфері журналістики за свої резонансні розслідування.

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Berlinale Series Market традиційно проходить під час Берлінського кінофестивалю та збирає галузевих експертів, виробників, дистрибуторів, правовласників для демонстрації та обговорення головних трендів світового серіального виробництва.

В рамках Berlinale Series Market представлена секція Berlinale Series Market Selects, де демонструються найбільш яскраві та перспективні для ринку проекти з усього світу.

Усі серії трилера "Зломовчання" можна переглянути лише на онлайн-сервісі OLL.TV.