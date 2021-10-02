Серіал Таємне кохання повертається! Коли прем'єра другого сезону

Глядачі більше двох років з трепетом чекали продовження неймовірної історії Люби Зацепін , На долю якої випало безліч складних випробувань.
Зараз, здавалося б, все налагодилося. Люба нарешті щаслива – вона виходить заміж за Кирила, який обіцяє їй, що їхнє життя буде таким же прекрасним, як це весілля. Але свято завершується повідомленням про замінування, а союз Люби і Кирила піддається серйозним випробуванням. З ув’язнення виходить Юрій, а в будинку Люби з'являється Ірина, як дві краплі води схожа на загиблу жінку, яку колись кохав Кирило. І кожен з цих людей веде свою приховану гру. Життя Люби щоразу наражається на смертельну небезпеку, але ворог, який стоїть за цими подіями, підступний.
За словами акторки Дани Абизової, яка виконала роль Люби, як і кожна людина, яка переживає великі потрясіння, її героїня змінилася – в чомусь стала досвідченішою, але й частково зберегла свою наївність. А ось для самої Дани зйомки другого сезону припали на найчарівніший період в її житті
Я була вже глибоко вагітною, – пояснює акторка. – Тому доводилося прикривати живіт то каструлькою, то шарфиком, шукати ракурси. А ще мені постійно хотілося їсти, і я запитувала у реквізиторів, чи немає у них до тієї чи іншої сцені їжі.
У нових серіях глядачі побачать і продовження історії Світлани, яку зіграла Аліна Гросу. Артистка зізнається, що в житті вона кардинально інша людина, тому їй довелося серйозно попрацювати, щоб вжитися в цю роль.
Зйомки другого сезону виявилися для мене набагато складнішими, ніж першого. Сподіваюся, після цього глядачі не стануть ненавидіти мене ще більше, – каже Аліна Гросу. – Мені доводилося витягувати весь той біль, який відбувається у мене в житті. Світлана, безумовно, змінюється, і багато що в її характері й поведінці загострюється.
Крім улюблених акторів з першого сезону, серед яких також будуть Антон Денисенко, Павло Попов, Микола Боклан, Ірина Мельник, Ольга Морозова, глядачі також познайомляться з абсолютно новими персонажами.
Один з них – харизматичний і мужній бізнесмен Максим у виконанні улюбленця жінок Андрія Чернишова.
Неоднозначну роль зіграла й акторка Вікторія Полторак. За сюжетом, її героїня Ксенія – тюремний лікар, тому артистці довелося зніматись у справжній в'язниці.
Як акторці такі місця мені тільки допомагають в роботі. Вони сповнені особливої енергетики, якої немає у жодному іншому місці. Якщо чесно, то до кінця знімального дня ми вже почувалися там, як вдома. Напевно, людина – така "тварина", яке звикає до всього, – зізнається Вікторія Полторак.
Також у картині знялися Еммануїл Віторган, Валерій Легін, Софія Письман, Шорена Шонія, Лілія Нагорна, Катерина Качан, Кіра Подольська, Дем'ян Шиян, Софія Котлярова й інші актори.
Режисер-постановник серіалу "Таємне кохання. Повернення" – Олександр Тіменко. Оператор-постановник – Євген Адаменко. Продюсери – Влад Ряшин, Галина Храпко, Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Наталія Стрибук. Зйомки проходили в Києві та Київській області.
Дивіться прем'єру серіалу "Таємна любов. Повернення "з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі" Україна ".
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