Серіал Таємне кохання повертається! Коли прем'єра другого сезону

У понеділок, 4 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійного фільму "Таємне кохання. Повернення "спільного виробництва каналу і компанії Star Media

Таємне кохання. Повернення / Фото: пресслужба

Глядачі більше двох років з трепетом чекали продовження неймовірної історії Люби Зацепін , На долю якої випало безліч складних випробувань.

Зараз, здавалося б, все налагодилося. Люба нарешті щаслива – вона виходить заміж за Кирила, який обіцяє їй, що їхнє життя буде таким же прекрасним, як це весілля. Але свято завершується повідомленням про замінування, а союз Люби і Кирила піддається серйозним випробуванням. З ув’язнення виходить Юрій, а в будинку Люби з'являється Ірина, як дві краплі води схожа на загиблу жінку, яку колись кохав Кирило. І кожен з цих людей веде свою приховану гру. Життя Люби щоразу наражається на смертельну небезпеку, але ворог, який стоїть за цими подіями, підступний.

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Таємне кохання. Повернення / Фото: прес-служба

За словами акторки Дани Абизової, яка виконала роль Люби, як і кожна людина, яка переживає великі потрясіння, її героїня змінилася – в чомусь стала досвідченішою, але й частково зберегла свою наївність. А ось для самої Дани зйомки другого сезону припали на найчарівніший період в її житті

Я була вже глибоко вагітною, – пояснює акторка. – Тому доводилося прикривати живіт то каструлькою, то шарфиком, шукати ракурси. А ще мені постійно хотілося їсти, і я запитувала у реквізиторів, чи немає у них до тієї чи іншої сцені їжі.

У нових серіях глядачі побачать і продовження історії Світлани, яку зіграла Аліна Гросу. Артистка зізнається, що в житті вона кардинально інша людина, тому їй довелося серйозно попрацювати, щоб вжитися в цю роль.

Зйомки другого сезону виявилися для мене набагато складнішими, ніж першого. Сподіваюся, після цього глядачі не стануть ненавидіти мене ще більше, – каже Аліна Гросу. – Мені доводилося витягувати весь той біль, який відбувається у мене в житті. Світлана, безумовно, змінюється, і багато що в її характері й поведінці загострюється.

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Крім улюблених акторів з першого сезону, серед яких також будуть Антон Денисенко, Павло Попов, Микола Боклан, Ірина Мельник, Ольга Морозова, глядачі також познайомляться з абсолютно новими персонажами.

Таємне кохання. Повернення / Фото: прес-служба

Один з них – харизматичний і мужній бізнесмен Максим у виконанні улюбленця жінок Андрія Чернишова.

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Таємне кохання. Повернення / Фото: прес-служба

Неоднозначну роль зіграла й акторка Вікторія Полторак. За сюжетом, її героїня Ксенія – тюремний лікар, тому артистці довелося зніматись у справжній в'язниці.

Як акторці такі місця мені тільки допомагають в роботі. Вони сповнені особливої енергетики, якої немає у жодному іншому місці. Якщо чесно, то до кінця знімального дня ми вже почувалися там, як вдома. Напевно, людина – така "тварина", яке звикає до всього, – зізнається Вікторія Полторак.

Також у картині знялися Еммануїл Віторган, Валерій Легін, Софія Письман, Шорена Шонія, Лілія Нагорна, Катерина Качан, Кіра Подольська, Дем'ян Шиян, Софія Котлярова й інші актори.

Режисер-постановник серіалу "Таємне кохання. Повернення" – Олександр Тіменко. Оператор-постановник – Євген Адаменко. Продюсери – Влад Ряшин, Галина Храпко, Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Наталія Стрибук. Зйомки проходили в Києві та Київській області.

Дивіться прем'єру серіалу "Таємна любов. Повернення "з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі" Україна ".

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