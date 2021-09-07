Швейцарія висунула на "Оскар" фільм про українську гімнастку і Євромайдан

Створений в копродукції Швейцарії, України і Франції фільм "Ольга" молодого режисера Елі Граппе може претендувати на "Оскар" в наступному році

Кадр з фільму "Ольга" режисера Елі Граппе / Фото: YouTube

Драматичний фільм "Ольга", який отримав нагороду за найкращий сценарій в рамках "Тижня критики" на Каннському кінофестивалі-2021, висунутий на "Оскар" від Швейцарії. Картина також була представлена на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Української Кіноакадемії.

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У центрі сюжету фільму – 15-річна гімнастка, яка у 2013 році розривається між Швейцарією, де вона готується до чемпіонату Європи в рамках підготовки до Олімпіади, і Україною, де її мама журналістка висвітлює події Революції Гідності.

Головну роль виконала спортсменка з Луганська Анастасія Будяшкіна.

Нагадаємо, що зараз на італійському острові Лідо проходить Венеційський кінофестиваль, на якому Україна представлена трьома фільмами. Один з них – "Відблиск" режисера Валентина Васяновича – представлений в офіційній конкурсній програмі й може отримати головну нагороду – "Золотого лева".

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Венеційський кінофестиваль вважається плацдармом для фільмів перед оскарівським сезоном, тому "Відблиск" може стати головним претендентом на кінопремію від України.

Як відкрився Венеціанський кінофестиваль цього року – дивіться в ролику:

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