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Скандал навколо Еммі-2021. Чому глядачі розсердилися на премію та кого не нагородили?

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 16:12
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Поки одні глядачі раділи перемозі своїх фаворитів на "Еммі", інші – влаштували бунт через відсутність темношкірих серед лауреатів
Навколо "Еммі-2021" розгорівся скандал
Навколо "Еммі-2021" розгорівся скандал / Фото: emmys.com

Після того як були оголошені переможці "телевізійного Оскара" – премії "Еммі-2021", у соцмережах розгорівся скандал. Глядачів розлютило те, що знаменитий актор Майкл Кеннет Вільямс, який був номінований, не отримав статуетку за свою роль в серіалі "Країна Лавкрафта". Скандал набув ще більший резонанс, коли стало відомо, що приблизно 98 відсотків переможців були білими, а темношкірі – практично залишилися без нагород.

Детальніше про те, чому шанувальники Майкла Кеннета Вільямса були так засмучені та що діється з номінаціями темношкірих акторів – розповідаємо далі.

Майкл Кеннет Вільямс – смерть і номінація на "Еммі-2021"

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Майкл Кеннет Вільямс в серіалі "Країна Лавкрафта"
Майкл Кеннет Вільямс в серіалі "Країна Лавкрафта" / Фото: HBO

Американський актор Майкл К. Вільямс був номінований на премію "Еммі" за найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі "Країна Лавкрафта", але всього кілька тижнів тому трагічно загинув.

І хоча Керрі Вашингтон зі сцени віддала данину поваги акторові, цього виявилося недостатньо. У підсумку статуетка дісталася Тобаясу Мензісу за роль принца Філіпа в серіалі "Корона ".

Реакція Мережі на "Еммі-2021":

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Після того як було оголошено переможця в категорії, шанувальники актора висловили своє обурення в Twitter. Однак одним програшем Майкла Кеннета Вільямса все не обмежилася.

Глядачів розлютив той факт, що жоден з номінованих чорношкірих акторів не виграв, хоча і ведучий церемонії – Седрік Разважальник – був темношкірим, і музика темношкірих артистів звучала на заході.

  • "Я найбільший шанувальник "Корони", але перемога Тобаяса Мензіса над Майклом К. Вільямсом в ролі Монтроуза в "Країні Лавкрафта"- остання пародія на перевагу і привілеї для білих. Один з найвеличніших темношкірих акторів телебачення в історії залишається непоміченим. Такий лютий на "Еммі-2021"
  • "Як Майкл Кеннет Вільямс не виграв..."
  • "Доказ того, що йому не потрібна статуетка, щоб бути легендою, Майкла пограбували, але немає нікого, хто зрівняється з ним"
  • "Він заслуговує більше, ніж Тобаяс"
  • Так багато категорій, щоб кожен отримав приз... крім чорношкірих акторів. Мила "Еммі". Деякі чорношкірі розважали вас, а білі отримали нагороди. Дуже мило"

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Яких темношкірих акторів не нагородили на "Еммі-2 021"?

Актор Біллі Портер
Актор Біллі Портер / Фото: Getty Images

Біллі Портер був номінований за роль в серіалі "Поза", Кенан Томпсон – як найкращий комедійний актор в серіалі "Кенан", трансжінка ЕмДжей Родрігес – за роль Бланки в серіалі "Поза".

Разом з тим варто відзначити, що відсутність статуеток у цих акторів в цьому році – досить спірна. Кенан Томпсон і Біллі Портер раніше вже отримували нагороду "Еммі".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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