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Дивіться на дуже страшного Джареда Лето у першому трейлері нового кінокоміксу Marvel (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 15:38
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Вийшов офіційний трейлер фільму "Морбіус" про вченого-біохіміка, який знайшов ліки від рідкісної недуги, заплативши за це надто високу ціну
Вийшов перший трейлер фільму "Морбіус" із Джаредом Лето
Вийшов перший трейлер фільму "Морбіус" із Джаредом Лето / Фото: YouTube

Студії Sony і Marvel представили трихвилинний трейлер майбутнього фільму про найнеоднозначнішого персонажа коміксів – вампіра Морбіуса.

Його у картині зіграв оскароносний актор та музикант Джаред Лето, який нещодавно знявся для обкладинки грецької Vogue.

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Про що фільм "Морбіус"

За сюжетом біохімік Майкл Морбіус, в результаті ризикованого експерименту, перетворюється на страшного монстра, який прагне крові і має нелюдську силу. Він має зробити вибір між сторонами зла та добра.

Дивитись дубльований трейлер фільму Морбіус онлайн

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У фільмі "Морбіус" також знялися Майкл Кітон ("Бетмен", "Бітлджус"), Метт Сміт ("Доктор Хто", "Корона") та Адріа Архона ("Примарна шістка", "Крихітка").

Режисером виступив Даніель Еспіноса ("Живе", "Номер 44", "Код доступу "Кейптаун").

Прем'єра фільму "Морбіус" в Україні – 27 січня 2022 року.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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