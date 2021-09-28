Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Суд R Kelly

Insta-розлучення

Фільм Остапчука

Полякова - брюнетка

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Танці з народною артисткою та заїкання: Олександр Рудинський про роль поліцейського в комедії Бурштинові копи

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 19:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже 7 жовтня на екранах кінотеатрів вийде українська комедія "Бурштинові копи" (канал НЛО TV, студія "Мамахохотала")
Олександр Рудинський зіграв поліцейського в комедії «Бурштинові копи»
Олександр Рудинський зіграв поліцейського в комедії «Бурштинові копи» / Фото: пресслужба

У ній столичний поліцейський Максим (Євгеній Янович), що опинився по службі в глибинці на Житомирщині, разом із напарником Богданом (Олег Маслюк) та іншими копами переходять дорогу бурштиновій мафії. В цьому фільмі зіткнуться село і місто, любов і гроші, інтриги та боротьба за справедливість.

Одну з яскравих ролей у "Бурштинових копах" грає український актор Олександр Рудинський. У комедії він втілив Юрка – довірливого та боязкого, але дуже рукастого поліцейського, який завжди готовий прийти на допомогу друзям. Про проходження кастингу, знімальний процес, новий досвід і пристрасть до акторства Олександр розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю.

Реклама

Сашо, яким був ваш кастинг на роль Юрка в комедії "Бурштинові копи"?

Проби я проходив задовго до початку зйомок фільму. І тільки десь через пів року, а, може, навіть більше, мені повідомили про те, що я затверджений. У мене були сольні проби – лише з режисером, Алею Бухтіяровою. Вона мені пропонувала характерності якісь, і разом ми шукали, який він, цей Юрко. Ще тоді Аля подала ідею, щоб мій герой заїкався. І мені довелося це миттю реалізувати. Потрібно було, щоб це виглядало й смішно, і водночас переконливо.

Олександр Рудинський на зйомках фільму
Олександр Рудинський на зйомках фільму "Бурштинові копи" / Фото: прес-служба

Реклама

Чи став цей персонаж для вас справжнім перевтіленням?

Чесно кажучи, не знаю. Це вже вам судити, – перевтілення це чи ні – коли побачите фільм у кінотеатрах. Мені складно сказати напевно. Але я намагався відшукати ті якості, які максимально несхожі з моїми, – реального Саші Рудинського, і разом із режисером знайти особливості Юрка.

Знов-таки мені потрібно було зрозуміти, в який момент вигідно заїкатися цій людині: коли вона нервує, або коли підвисає на якихось звуках. У той же час важливо витримувати грань. Адже я розумію, що глядачеві через дві хвилини це може вже набриднути. Тому необхідно це фільтрувати. Словом, заїкання я мав освоїти і зробити для себе органічним.

Реклама

Олександр Рудинський в ролі поліцейського
Олександр Рудинський в ролі поліцейського / Фото: прес-служба

Які якості вашого героя вам властиві, а які зовсім непритаманні?

Юрко – дуже лякливий і боягузливий хлопчина. Я думаю, це не схоже зі мною. Але те, що він компанійський, боїться втратити близьких і весь час ошивається біля них – це так, у цьому ми схожі. Тому що я з дитинства завжди був у компанії, постійно з друзями, яких у мене і було, і є багато донині. Тож це мені близько.

Олександр Рудинський та Ігор Портянко
Олександр Рудинський та Ігор Портянко / Фото: прес-служба

Який момент на зйомках вам запам'ятався найбільше?

Напевно, найдовша робоча зміна. Таке у мене в житті було перший і останній раз. Це був рекорд для мене. І, думаю, не тільки для мене. Також запам'ятались моменти, коли ми з Вовою Кравчуком цитували один аудіозапис із YouTube: "Олег, ти шо, плачеш?" – дзвінок мамі українського прикордонника, який служив в армії та скаржився на службу. На той момент нам було дуже смішно. Ми прямо цитували, намагалися привласнити якісь фрази з цього діалогу собі.

Також пам'ятаю, як я з Ніною Петрівною Набокою танцював (актриса, народна артистка України – ред.). Та й узагалі, в мене здебільшого завжди були масові сцени, тому на майданчику було весело.

Танці (по центру – Олександр Рудинський, позаду – Ніна Набока)
Танці (по центру – Олександр Рудинський, позаду – Ніна Набока) / Фото: прес-служба

Ваш Юрко тямить у техніці та може полагодити все, що завгодно. А в реальному житті, вдома, ви такий же умілець?

Я далеко не майстер на всі руки. Навіть більше скажу: не так давно я нічого б не зробив удома самостійно, без чиєїсь допомоги. Раніше здавалося, що це мені не потрібно. Я займався виключно своєю професією. Але коли в мене з'явилася сім'я та особисте житло, це стало необхідним. Тому мені допомагали, а я вчився.

Рік тому я захворів ковідом, і три тижні був ізольований на другому поверсі від дружини та дитини. І там якраз освоював ази деяких умінь. Мені треба було збирати різні шафи, робочий стіл, тому доводилося вникати.

Олександр Рудинський, Ігор Портянко, Володимир Кравчук
Олександр Рудинський, Ігор Портянко, Володимир Кравчук / Фото: прес-служба

Чим вабить і вражає вас гра в кіно?

Знаєте, яким мене камера зафіксувала на знімальному майданчику, таким я й залишуся в тому чи іншому кіно на все життя. І цього ніколи не виправити. От буде мені 50-60 років, стануть дорослими мої діти, і я сподіваюсь, їм буде цікаво спостерігати за мною в кадрі незалежно від часу.

Кожний знімальний день для мене є уроком і шансом перевірити свої можливості. Адже це велика відповідальність: тобі пропонують долю якоїсь людини і потрібно її втілити. Причому зробити це так, щоб у глядача не виникло бажання перемкнути на інший канал або ж вийти з кінотеатру. Зіграти настільки переконливо, щоб особа, яку люди побачили на екрані, залишилася в їх пам'яті.

Як зробити так, щоб за моїм героєм було завжди цікаво спостерігати незалежно від того, про мене це кіно, чи у мене тут роль на 1 хвилину? Це дуже складно. Але цим я і займаюся. Я вчився акторській майстерності 4 роки, кожного дня. Я цим живу, і мій інтерес до професії тільки запалюється і жодним чином не може згаснути.

Олександр Рудинський та Вова Кравчук
Олександр Рудинський та Вова Кравчук / Фото: прес-служба

Дізнайтеся інші новини про кіно і серіали:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Maruv для російського Playboy
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти