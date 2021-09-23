Телеканал Україна і FILM.UA Group знімають серіал Мідна обручка: що відомо про сюжет і акторів

У Києві тривають зйомки нової чотирисерійної мелодрами "Мідна обручка". Над новим проєктом працюють телеканал "Україна" і компанія FILM.UA Group

Кадр зі зйомок серіалу «Мідна обручка» / Фото: пресслужба

Ця сильна і пронизлива історія розповість про долі закоханих Віри і Романа. Через інтриги дівчина і хлопець посваряться і розлучаться, Роман опиниться в інвалідному візку, а Віра втратить з ним зв'язок... Головним героям доведеться з'ясувати, хто їм друг, а хто намагається зруйнувати їхнє життя. Чи зможе Роман самостійно пересуватися? Чи зустрінуться герої знову? Чи збережуть свої почуття?

Наш фільм про кохання – сильне, справжне, про почуття, якому не страшні ані роки розлуки, ані чужі інтриги. Всім героям цієї історії треба буде пройти свій шлях: хтось подолає важкі випробування і стане сильнішим, а хтось, навпаки, все втратить... - інтригує режисер-постановник Олександр Будьонний.

Виконавець головної ролі – актор Дмитро Белякін – розповів про свого героя.

Мій персонаж Роман – людина зі стрижнем, він намагається налагодити своє життя, незважаючи на страх і відчай. Знаєте, у мене був друг, який через перелом хребта півроку був прикутий до ліжка, я відвідував його, бачив, як це. У підсумку він став на ноги – це вимагає і волі, і зусиль, і великого бажання жити, – повідомляє Дмитро.

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Кадр зі зйомок серіалу "Мідна обручка" / Фото: прес-служба

Роль Петра, приятеля закоханих Романа і Віри, людини дуже неоднозначної, зіграє актор Руслан Корнеков.

Мені в ролі Петра комфортно, я просто обожнюю грати непростих хлопців! У ньому стільки всього – і поганого, і хорошого, – каже Руслан.

У картині також знімаються актори Олександра Сизоненко, Юлія Амелькіна, Влад Писаренко, Тамара Морозова, Світлана Зельбет та інші.

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Про проєкт: Роман – талановитий спортсмен, Віра – майбутній реабілітолог. Між ними – кохання з першого погляду. Але їхньому щастю заважає Петро – суперник, який не тільки підлаштовує травму Романа, але й за допомогою підступного плану сварить закоханих на довгі роки. Роман зможе вижити і встати на ноги тільки завдяки унікальним розробкам Віри, які намагаються вкрасти. Тільки любов і вірність Віри здатні його врятувати.

Кадр зі знімального майданчика серіалу "Мідна обручка" / Фото: прес-служба

Режисер-постановник: Олександр Будьонний.

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Оператор-постановник: Костянтин Лобода.

Продюсери: Вікторія Корогод, Наталія Стрибук, Ірина Черняк, Віктор Мірський, Марина Хрипунова, Ірина Босова, Олена Малкова, Юлія Міщенко.

Автори сценарію: Марк Шпарбер, Тетяна Кабзиста.

Зйомки проходять у Києві та Київській області.

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