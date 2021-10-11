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Телеканал Україна зніме історичний серіал про гетьмана Мазепу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 15:33
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Телеканал "Україна" спільно з "FILM.UA Group" повідомили про початок співпраці над екранізацією книги Тетяни Таїрової "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна "
Телеканал «Україна» екранізує книгу про славетного гетьмана Івана Мазепу
Телеканал «Україна» екранізує книгу про славетного гетьмана Івана Мазепу / Фото: facebook.com/film.ua

В історичній новелі йдеться про важливе і трагічний епізод долі майбутнього гетьмана України Івана Мазепи. Події відбуваються за часів Руїни – драматичного періоду історії козацької України: розкол Гетьманщини, кривава міжусобиця, боротьба за владу.

Тетяна Таїрова вже 30 років займається історією Гетьманщини, і присвятила майже два десятиліття саме дослідженню біографії Івана Мазепи. Автор написала десятки монографій і статей. Але книга "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна "стала першим її художнім твором.

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За останні 30 років я займаюся історією Гетьманщини і понад 18 – особистістю Івана Мазепи. З'явилося бажання донести свої знання до більшої аудиторії – звідси формат художнього твору, який дозволяє не тільки розповісти про трагічну і героїчну епоху, а й зробити героїв "ближче", розкривши їх психологію і почуття. Всі дійові особи і події книги справжні і засновані на наявних в архівах документах, – пояснює Тетяна Таїрова.

Таїсія Таїрова
Таїсія Таїрова / Фото: прес-служба

Перші деталі про екранізацію розповіли член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Володимир Бородянський та генеральний продюсер FILM.UA Group Віктор Мирський.

FILM.UA спільно з "Медіа Групою Україна" і Тетяною Таїровою починають працювати над серіалом про Мазепу. Планується, що сюжет книги увійде в сценарій. Ми всіляко підтримуємо роботу Тетяни і сподіваємося, що майбутній серіал допоможе просуванню як цієї, так і майбутніх книг з циклу "Хроніки православного шляхтича", – підкреслив Віктор Мирський.

Телеканал "Україна" екранізує книгу "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна"
Телеканал "Україна" екранізує книгу "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна" / Фото: прес-служба

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Ми давно мріяли з Віктором зробити проєкт, який буде цікавий і глядачам Oll.tv, і глядачам телеканалу "Україна". Віктор запропонував серіал про Мазепу і сьогодні FILM.UA працює над написанням сценарію. Цей проєкт не просто серіал, він є частиною тематичної стратегії Медіа Групи Україна, – розповів Володимир Бородянський.

Саму книгу презентували в головній міській гетьманської резиденції – м.Батурині.

Батурин відіграв ключову роль в житті Івана Мазепи. Саме сюди, в гетьманську резиденцію Івана Самойловича, проліг його шлях в 1674 році – шлях, який описує Тетяна Таїрова-Яковлєва у своїй новелі, – пояснює Наталія Реброва, генеральний директор Батуринського національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".

Організатори заходу: Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця", Наталя Реброва; Видавництво Laurus, Поліна Лаврова; FILM.UA Group, Віктор Мирський; Член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Володимир Бородянський; Музей Шереметьєвих, Олексій Шереметьєв; Конотопська місцева благодійна організація "Світанок", Євген Сур.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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