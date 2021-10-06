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Поки ви дивилися Гру в кальмара, ми зібрали всі меми по цьому південнокорейському хіту від Netflix

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 19:10
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Гостросюжетний серіал "Гра в кальмара" менш ніж за місяць після прем'єри став одним з найпопулярніших на Netflix. Високі рейтинги серіалу привели до того, що він перетворився на культурний феномен
За серіалом "Гра в кальмара" почали створювати меми
За серіалом "Гра в кальмара" почали створювати меми / Фото: themoviedb.org

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара", що вийшов на Netflix 17 вересня, розповідає про 456 зневірених людей, які вступають в небезпечну кровопролитну гру на виживання. Героям доводиться боротися одне з одним в дитячих іграх, щоб виграти заповітний приз – 45,6 мільярдів південнокорейських вон.

У серіалі маса несподіваних сюжетних поворотів, шокуючих і зворушливих сцен, які породили масу реакцій глядачів у вигляді жартів і мемів в Мережі.

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Меми по серіалу "Гра в кальмара"

Предметом однієї перших і поширених жартів стала валюта. Оскільки серіал влаштував справжній бум по всьому світу, іноземцям захотілося дізнатися, скільки буде 45,6 мільярда вон у валюті їхньої країни. До слова, в Україні переможець "Гри в кальмара" виграв би близько одного мільярда гривень.

Скріншот Twitter

Пам'ятайте, коли напередодні по всьому світу лягли Tik-Tok, Instagram і Facebook ? Одну зі сцен в "Грі кальмара" порівняли з цією подією, коли всі користувачі масово перейшли в Twitter, адже він чудово працював.

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Після перегляду серіалу ви будете емоційно "відходити" ще кілька днів.

Скріншот Twitter
Скріншот Twitter

Деякі кадри з серіалу стали основою для жартів на тему тлінності буття, фінансових проблем і втоми від робочих буднів. Героєм цих мемів став старий Про Іль Нам.

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Скріншот Twitter

Ще з ним створили картинки на тему кризи середнього віку.

Я повертаюся в клуб і сиджу осторонь, думаючи, що я досі таємничий красень, у якого хтось закохається, коли я віддаюся своїм фантазіям про головного героя і не визнаю, що мені 30 років і я в депресії.

Скріншот Twitter

Деякі епізоди шоу бавлять, інші лякають, а від якихось і зовсім навертаються сльози. Навіть операторам, які знімали проєкт було непросто пережити такий напружений сюжет.

За сюжетом, головний герой Сон Кі Хун – безробітний батько, який загруз у боргах, приймає запрошення незнайомця зіграти в дитячу гру. Після цього, власне, і починається страшне дійство.

А ось, як Сон повинен був відповісти тому хлопцеві на його пропозицію:

  • "Сон, ти хочеш зіграти в гру зі мною?"
  • "Ні"

Правда, тоді б ми ніколи не побачили цей чудовий і моторошний серіал.

Глядачі не можуть відірватися від екранів і тому дивляться одразу декілька, а то і всі епізоди поспіль.

Зелена кнопка – за те, щоб лягти вчасно спати, а червона – дивитися "Гру в кальмара" до четвертої ранку.

Ми вже писали, що серіал влаштував справжній бум і став культурним феноменом. Не здивуємося, якщо на майбутній Гелловін люди одягнуться в такі костюми.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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