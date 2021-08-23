ТОП серіалів, у яких знялися актори українського походження

У Голлівуді більше українців, ніж ви могли подумати. Ми зібрали п'ять найкращих серіалів з акторами, які так чи інакше пов'язані з нашою країною

Серіали з голлівудськими акторами українського походження / Фото: NBC

У цій збірці НЕ буде Міли Куніс або Ольги Куриленко хоча б тому, що вони вважають за краще велике кіно.

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Сьогодні пропонуємо ознайомитися з топовими серіалами останніх років з Девідом Духовни, сестрами Фарміга і Кетрін Віннік, яка днями прилетіла в Україну.

ТОП-5 серіалів із зірками українського походження

"Вікінги", шість сезонів

Канадсько-ірландський серіал розповідає історію скандинавських поселенців і їх боротьби за землі. Ключовим персонажем в "Вікінгів" є скандинавський правитель Рагнар Лодброк, якого раз у раз тягне до незвіданих західних територіях. Канадська актриса українського походження Кетрін Віннік зіграла дружину Рагнара – Лагерта.

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"Водолій", два сезони

Девід Духовни, чий дід із боку батька емігрував до США з Бердичева ще за часів УНР, знімався не тільки в "Секретних матеріалах".

"Водолій" – багатосерійний фільм, де Духовни зіграв роль голлівудського детективу, який розслідує справу про зниклу дівчину-підлітка Еммі Карн. В результаті історія приводить глядача до банди Чарлі Менсона.

"Мотель Бейтс", п'ять сезонів

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Серіал знятий за мотивами культового фільму Альфреда Хічкока "Психо", який заснований на однойменному романі Роберта Блоха. "Мотель Бейтс" – це захоплююча і моторошна історія про Нормана і його маму, гіперопіку, психічний розлад і вбивства.

Зірка фільмів серії "Закляття" Віра Фарміга, яка виконала одну з головних ролей в "Мотель Бейтс", має українське коріння. Її батьки – мігранти, а сама майбутня актриса росла в україно-американської громади в Ервінгтоне, Нью-Джерсі.

"Американська історія жахів", дев'ять сезонів

Сумніваємося, що хтось не бачив серіал-антологію Райана Мерфі і Бреда Фелчака. Молодша сестра Віри Фарміги – Таісса знялася в чотирьох різних сезонах, але ми радимо подивитися їх усі.

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Історія про будинок-вбивцю знайомить із основними кастом, який буде з'являтися в продовженнях АІУ. Таіссі Фармізі дісталися кілька дуже схожих один на одного персонажів.

"Ганнібал", три сезони

У трилері каналу NBC з Маддсом Міккельсон і Х'ю Денсі знявся канадський українець Джон Кабрт. Він не тільки актор, але також продюсер і сценарист.

Назва ж серіалу говорить сама за себе – це всіма відома історія про доктора Ганнібала Лектера і його взаємини з агентом ФБР. Красиво, тривожно, неповторно.

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