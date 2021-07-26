Три українські кінострічки покажуть на Венеціанському кінофестивалі: що про них відомо

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, де один з призів дістався українському фільму "Бабин Яр. Контекст", як швидко наблизився наступний кіноогляд. Цього разу українські кінематографісти знову гідно представлять Україну на міжнародному кіноринку і одразу трьома фільмами.
Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Держкіно, в основній конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю за нагороду "Золотий лев" змагатиметься українська драма "Відблиск". У фільмі розповідається історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Режисер Валентин Васянович вже знайомий міжнародній кіноспільноті. У 2019 на Венеціанському кінофестивалі він здобув перемогу за свій фільм "Атлантида" в програмі "Горизонти".
У рамках цієї програми цьогоріч представлено два інших українських фільми. Перший – "Носоріг" режисера Олега Сенцова. Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році та подальшого його утримання. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні.
Також до конкурсної програми "Горизонти" увійшов фільм спільного виробництва Словаччини, України та Чехії – "Цензорка" Петера Керекеша. У центрі сюжету – молода жінка Леся, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.
Венеціанський кінофестиваль пройде з 1 по 11 вересня 2021 року. Режисер оскароносного фільму "Паразити" Пон Чжун Хо очолить міжнародне журі основного конкурсу.
Вже зовсім скоро відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль – у його програму увійшли переможці Каннського і довгоочікувані українські сенсації.
Дивіться, як Одеса в серпні на 8 днів перетвориться в Мекку кіноманів: