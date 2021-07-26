Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Бійка Фединчика

МакSим прийшла до тями

Полякова про Машу

Сандрі Буллок - 57!

Усі бояться Гаррі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Кінострічка

Три українські кінострічки покажуть на Венеціанському кінофестивалі: що про них відомо

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 липня, 15:00
Копіювати лінк
Минулого року багато кіноподій були скасовані, перенесені або проведені в скромному форматі, як, наприклад, Венеціанський кінофестиваль. Але в цьому році він повинен пройти більш помпезно
Фільм "Відбліск" Валентина Васяновича - в головному конкурсі Венеціанського кінофестивалю
Фільм "Відбліск" Валентина Васяновича - в головному конкурсі Венеціанського кінофестивалю / Фото: labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, де один з призів дістався українському фільму "Бабин Яр. Контекст", як швидко наблизився наступний кіноогляд. Цього разу українські кінематографісти знову гідно представлять Україну на міжнародному кіноринку і одразу трьома фільмами.

Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Держкіно, в основній конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю за нагороду "Золотий лев" змагатиметься українська драма "Відблиск". У фільмі розповідається історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Режисер Валентин Васянович вже знайомий міжнародній кіноспільноті. У 2019 на Венеціанському кінофестивалі він здобув перемогу за свій фільм "Атлантида" в програмі "Горизонти".

У рамках цієї програми цьогоріч представлено два інших українських фільми. Перший – "Носоріг" режисера Олега Сенцова. Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році та подальшого його утримання. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні.

На Венеціанському кінофестивалі покажуть новий фільм Олега Сенцова
На Венеціанському кінофестивалі покажуть новий фільм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Також до конкурсної програми "Горизонти" увійшов фільм спільного виробництва Словаччини, України та Чехії – "Цензорка" Петера Керекеша. У центрі сюжету – молода жінка Леся, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.

Український фільм "Цензорка" покажуть на Венеціанському кінофестивалі
Український фільм "Цензорка" покажуть на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Скріншот з YouTube

В тренді

Венеціанський кінофестиваль пройде з 1 по 11 вересня 2021 року. Режисер оскароносного фільму "Паразити" Пон Чжун Хо очолить міжнародне журі основного конкурсу.

Вже зовсім скоро відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль – у його програму увійшли переможці Каннського і довгоочікувані українські сенсації.

Дивіться, як Одеса в серпні на 8 днів перетвориться в Мекку кіноманів:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Зірка серіалу «13 причин чому» Томмі Дорфман зробив камінг-аут. Чи підтримуєте тенденцію?
Всі обговорюють
Машу Полякову захейтили в Мережі за пісню з матюками
Бути в курсі
Цитата дня

8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких - моє бажання захистити його від пильної уваги ... Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик. І я радий познайомити вас з ним.

Дмитро Шепелєв ведучий
Шепелєв показав обличчя сина від Фріске
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти