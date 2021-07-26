Минулого року багато кіноподій були скасовані, перенесені або проведені в скромному форматі, як, наприклад, Венеціанський кінофестиваль. Але в цьому році він повинен пройти більш помпезно

Фільм "Відбліск" Валентина Васяновича - в головному конкурсі Венеціанського кінофестивалю / Фото: labiennale.org, facebook.com/ukrainefilmagency

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, де один з призів дістався українському фільму "Бабин Яр. Контекст", як швидко наблизився наступний кіноогляд. Цього разу українські кінематографісти знову гідно представлять Україну на міжнародному кіноринку і одразу трьома фільмами.

Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Держкіно, в основній конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю за нагороду "Золотий лев" змагатиметься українська драма "Відблиск". У фільмі розповідається історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Режисер Валентин Васянович вже знайомий міжнародній кіноспільноті. У 2019 на Венеціанському кінофестивалі він здобув перемогу за свій фільм "Атлантида" в програмі "Горизонти".

У рамках цієї програми цьогоріч представлено два інших українських фільми. Перший – "Носоріг" режисера Олега Сенцова. Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, але була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році та подальшого його утримання. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні.

На Венеціанському кінофестивалі покажуть новий фільм Олега Сенцова / Фото: facebook.com/RhinoMovie

Також до конкурсної програми "Горизонти" увійшов фільм спільного виробництва Словаччини, України та Чехії – "Цензорка" Петера Керекеша. У центрі сюжету – молода жінка Леся, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.

Український фільм "Цензорка" покажуть на Венеціанському кінофестивалі / Фото: Скріншот з YouTube

В тренді Три українські кінострічки покажуть на Венеціанському кінофестивалі: що про них відомо

Венеціанський кінофестиваль пройде з 1 по 11 вересня 2021 року. Режисер оскароносного фільму "Паразити" Пон Чжун Хо очолить міжнародне журі основного конкурсу.

Вже зовсім скоро відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль – у його програму увійшли переможці Каннського і довгоочікувані українські сенсації.

Дивіться, як Одеса в серпні на 8 днів перетвориться в Мекку кіноманів: