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Дюна матиме продовження: коли вийде друга частина гучного фільму

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
27 жовтня, 12:10
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Американський фантастичний фільм "Дюна", в основі сюжету якого лежить однойменний роман Френка Герберта, став шалено популярним у всьому світі. Дізнайтеся, коли чекати на продовження кінокартини
Дюна-2 - коли вийде продовження гучного фільму
Дюна-2 - коли вийде продовження гучного фільму / Фото: Колаж: Сьогодні, https://twitter.com/Legendary

"Дюна" – фільм, який викликав ажіотаж та бурю обговорень у Мережі ще до виходу на екрани. Тепер кіностудія Legendary Pictures офіційно оголосила у Twitter про те, що у сіквела таки буде продовження. Зйомки другої частини схвалено керівництвом.

Дата прем'єри другої частини – 20 жовтня 2023 року. Так-так, доведеться почекати кілька років, щоб побачити продовження історії.

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Скріншот: Twitter

Сценаристом та режисером фільму знову виступить Дені Вільньов. Акторський склад буде майже повністю таким самим, як і в першій частині.

Дистриб'ютором кінокартини, як і в попередній раз, буде студія Warner Bros., яка також фінансуватиме виробництво філмаю, допоможе фінансувати виробництво фільму. Через деякий час після виходу в кінотеатрах, "Дюна-2" з'явиться і в стрімінговому сервісі HBO Max.

Сюжет першої частини "Дюни"

Фільм є адаптацією першої половини бестселера Френка Герберта та розповідає історію молодого Пола Атрейдеса, який вирушає на піщану планету Арракіс, щоб врятувати свій народ.

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Тімоті Шаламе у фільмі "Дюна"
Тімоті Шаламе у фільмі "Дюна" / Фото: Imdb.com

Дія сюжету розгортається далекому майбутньому в галактичній імперії. Люди нової епохи відмовилися від Землі, якою ми її знаємо зараз, комп'ютерів, релігій та національностей, і тепер можуть здійснювати міжпланетні подорожі за допомогою особливої речовини – "меланжу", також відомого як "спайс". Це найдорожча речовина у всьому Всесвіті, де Великі Будинки керують цілими планетами. Але джерелом меланжу є лише одна планета – Арракіс, або Дюна.

За наказом імператора Дюна переходить у володіння Будинку Атрейдес, а саме – Пол Атрейдес. Йому належить стати лідером фременів – племені людей на планеті Дюна, і вирушити в дивовижну подорож, яка змінить долю всієї планети.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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