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Що відомо про новий фільм Disney "Один вдома" і хто замінить Кевіна МакКалістера? розповідаємо

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 серпня, 13:16
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Чутки про перезавантаження культової різдвяної комедії 90-х "Один вдома" з'явилися ще кілька років тому. І ось, Disney оголосив дату довгоочікуваної прем'єри
Арчі Єйтс зіграє головну роль в "Один вдома: будинок, милий дім"
Арчі Єйтс зіграє головну роль в "Один вдома: будинок, милий дім" / Фото: instagram.com/disneyplus

Кіномани можуть бути вже раді, тому що в "Один вдома: дім, милий дім", як і планувалося, з'явиться і Маколей Калкін, який зіграв роль Кевіна Маккалістера серії оригінальних фільмів. Фільм вийде на стрімінговому сервісі Disney + 12 листопада.

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Хто замінить Маколея Калкіна в головній ролі?

Як повідомляє Deadline, роль хлопчика, який, за традицією фільмів, залишається один вдома, зіграє зірка трагікомедії "Кролик Джоджо" 12-річний Арчі Єйтс. За роль у фільмі Тайки Вайтіті юний актор отримав номінацію на престижну премію Critics' Choice Movie Award в категорії "Найкращий молодий актор/акторка".

Арчі Єйтс у фільмі "Кролик Джоджо"
Арчі Єйтс у фільмі "Кролик Джоджо" / Фото: themoviedb.org

Сюжет фільму "Один вдома: дім, милий дім"

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Батьки Макса Мерсера їдуть на канікули до Японії й він залишається один вдома. Максу доведеться захищати будинок від незвичайних злодіїв – сімейної парочки, яка вирішила викрасти безцінну реліквію сім'ї Мерсерів.

Разом з актором Арчі Єйтсом в фільмі зіграли: Айслінг Бі, Тім Саймонс, Піт Холмс, Девін Ратрі, Еллі Маки, Кріс Парнелл, Еллі Кемпер і Роб Делейні.

Чи повернеться Маколей Калкін на екрани?

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40-річний Маколей Калкін, який зіграв Кевіна МакКалістера, теж з'явиться в новому "Один вдома". Актор зіграє епізодичну роль. Імовірно, за сюжетом, дорослий Кевін очолить власну охоронну компанію, яка буде працювати в будинку нового героя.

Маколей Калкін у фільмі "Один вдома" і в 2019 році
Маколей Калкін у фільмі "Один вдома" і в 2019 році / Фото: Getty Images, themoviedb.org

Творці фільму

Сценаристами фільму виступають Майки Дей і Стрітер Сайделл. Режисерське крісло зайняв британець Ден Мазер, який написав сценарій до комедії "Борат" а також зняв фільм "Дідусь легкої поведінки" з Робертом Де Ніро.

Основна частина зйомок пройшла в Канаді, а період збігся з початком пандемії.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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