У Венеції показали фільм "Дюна": про що найепічніша прем'єра року з Тімоті Шаламе і Зендеєю

"Дюна" – одна з найочікуваніших прем'єр року з багаторічною історією створення та блискучим акторським складом – Тімоті Шаламе, Оскаром Айзеком, Хав'єром Бардемом, Зендеєю

Хав'єр Бардем, Зендея, Ребека Фергюсон, Дені Вільньов, Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролін на фотоколлі 78-го Венеційського кінофестивалю / Фото: Getty Images, themoviedb.org

Сьогодні на Венеційському кінофестивалі, де вчора відбулася прем'єра українського фільму, знятого в одеській колонії, у позаконкурсній програмі показали науково-фантастичний пригодницький фільм "Дюна". За цю екранізацію роману Френка Герберта свого часу бралися Девід Лінч, Алехандро Ходоровський, але обидві спроби були неуспішні. Лише режисерові "Того, що біжить по лезу 2049" і "Прибуття" Дені Вільньову вдалося успішно довести фільм до великого екрану.

На фотоколл "Дюни" прибули виконавці головних ролей – голлівудські зірки першої величини: Ребека Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Хав'єр Бардем, Тімоті Шаламе, Зендея, Дейв Батіста, Джош Бролін і, звичайно ж, сам режисер Дені Вільньов.

Дені Вільньов і Тімоті Шаламе на Венеційському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

Сюжет "Дюни"

Фільм є адаптацією першої половини бестселера Френка Герберта і розповідає історію молодого Пола Атріда, який вирушає на піщану планету Арракіс, щоб врятувати свій народ.

Дія сюжету розгортається в далекому майбутньому в галактичній імперії. Люди нової епохи відмовилися від Землі, якою ми її знаємо зараз, комп'ютерів, релігій і національностей, і тепер можуть здійснювати міжпланетні подорожі за допомогою особливої речовини – "меланжу", також відомого, як "спайс". Це найдорожча речовина у всьому Всесвіті, де Великі Дома керують цілими планетами. Але джерелом меланжу є лише одна планета – Арракіс, або ж Дюна.

За наказом імператора Дюна переходить у володіння Будинку Атрідів, а саме – Полу Атріду. Йому належить стати лідером фременів – племені людей на планеті Дюна, і вирушити в дивну подорож, яка змінить долю всієї планети.

Кадр з фільму "Дюна" / Фото: themoviedb.org

Прем'єра фільму "Дюна" в Україні запланована на 16 вересня.

Дивіться український трейлер фільму "Дюна":

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