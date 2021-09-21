Ведучий мейковер-шоу "Я везу тобі красу" пояснив, чому після тренінгів саморозвитку немає результатів

Вже цієї осені стартує проєкт "Я везу тобі красу" на каналі "Україна". Ведучий мейковер-шоу Юрій Царьов розповів, чому отримані знання на тренінгах та майстер-класах іноді не працюють

Шоу «Я везу тобі красу» / Фото: прес-служба

Арт-коуч і топ-стиліст навів приклад, згадавши свою поїздку в Індію.

Мейковер-шоу "Я везу тобі красу" глядачки каналу "Україна" побачать вже цієї осені. Його учасниці прийшли на проєкт з’ясувати, що бажано змінити у своєму житті, щоб знайти особисте щастя.

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Багато дівчат і жінок відвідують майстер-класи та тренінги. Однак не завжди відбуваються зміни в житті. Найчастіше все залишається по-старому. За словами ведучого каналу "Україна" Юрія Царьова, у нього вже був схожий досвід. Коли йому виповнилося 40 років, він полетів у свій день народження до Індії. А через деякий час повернувся зовсім іншою людиною.

Я на той момент відвідав багато майстер-класів, але мені нічого не допомагало. І майстер, з яким я зустрівся в Індії, сказав мені: "Три речі вимагають розміреності: прийом їжі, фізичне навантаження та отримання нових знань. Коли ти наповнюєш переповнену посудину, ти не отримаєш ніякої користі. Дуже важливо закріпити знання за допомогою практики. Якщо тільки відвідувати всі тренінги поспіль, брати скрізь і потрошку, в цьому немає сенсу. Щоб отримати результат, важливо відводити час і на навчання, і на практику, – поділився ведучий мейковер-шоу Юрій Царьов.

Юрій Царьов / Фото: пресслужба

Дивіться новий проєкт каналу "Україна" "Я везу тобі красу" в новому осінньому сезоні.

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