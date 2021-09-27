Остапчук знімає свій перший фільм з Трінчер, Сумською і учасником Холостячки

24 вересня Володимир Остапчук, який розповів про свій будинок, почав зйомки свого першого повнометражного фільму з продюсером і блогером Євгеном Таллер. Стрічка отримала назву "Любов і блогери".
До сих пір не віриться, що ми знімаємо справжнє велике кіно. Від ідеї до реалізації минуло лише три місяці, повірте, для кінематографа це нереально швидко. Пам'ятаю, сценаристи і продакшн, з якими ми спілкувалися, говорили "це нереально", "ніхто не візьметься" – як бачите, все вийшло, – коментує Володимир.
Головні ролі в молодіжній комедії виконають популярні українські блогери Богдан Шелудяк, Анна Трінчер, Вікторія Маре, Роман Свечкоренко з "Холостячки-2", Олександр Волошин і Катерина Бужинська.
Також у фільмі зіграють актори Вадим Новицький, Ольга Сумська, Інна Приходько, Назар Задніпровський, Катерина Кістень, Анатолій і Тетяна Зіновенко.
Невелика роль секретарки дісталася і Христині Остапчук – дружині Володимира.
Я розуміла, що зйомки – непростий процес, хоча я і знала, що це невелика роль, але підхід не менш відповідальний. Ще більше прониклася роботою актора, це дуже енергозатратно, складно і довго, але дуже цікаво. Секретарка Ніночка – та ще штучка. І знялася б ще, тому чекаю пропозицій, – сміється Христина.
Зйомки фільму проходитимуть у Києві та Київській області до кінця жовтня. Реліз стрічки запланований на 2022 рік.
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