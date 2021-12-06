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Повернення до Гоґвортсу: вийшов новий тизер реюніону Гаррі Поттера (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 09:25
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У спецвипуску зберуться Емма Вотсон, Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, режисер перших частин Кріс Коламбус та інші актори франшизи
Канал HBO опублікував новий ролик по реюніону "Гаррі Поттера"
Канал HBO опублікував новий ролик по реюніону "Гаррі Поттера" / Фото: YouTube

У перший день 2022 року платформа HBO Max випустить спеціальний епізод до 20-річчя фільмів про "Гаррі Поттера". Це як з "Друзьми", але крутіше.

Виконавці головних ролей у франшизі зустрінуться через два десятки років і розкажуть історії зі зйомок улюблених фільмів.

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Новий тизер,в якому засвітилися Роббі Колтрейн (Рубеус Геґрід), Марк Вільямс (Артур Візлі), Меттью Льюїс (Невілл Лонґботом) та інші, опубліковано у YouTube-каналі HBO Max.

До них також приєднаються Гелена Бонем Картер, Джейсон Айзекс, Гері Олдмен, Емма Вотсон, Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Том Фелтон, Евана Лінч та інші.

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Коли прем'єра

Спецвипуск під назвою "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) вийде опівночі 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.

Що відомо про "Гаррі Поттера"

Перший фільм "Гаррі Поттер та філософський камінь" вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Загалом було вісім фільмів, прем'єра останнього відбулася у 2011 році.

Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"
Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Фото: themoviedb.org, instagram.com/fantasticbeastsmovie

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Студія Warner Bros. також випустила спін-офф – "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) та його сіквел – "Фантастичні звірі: Злочини Грін-де-Вальда" (2018). У 2022 році очікується вихід третьої частини "Фантастичних звірів".

Раніше творець всесвіту Гаррі Поттера – письменниця Джоан Роулінг потрапила у скандал. Вона висловила своє негативне ставлення до трансгендерів та їх прихильників. За це Роулінг почали цькувати в Мережі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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