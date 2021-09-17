Виходить 2-й сезон "Ранкового шоу": усе, що потрібно знати про продовження серіалу з Дженніфер Еністон

"Ранкове шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях розкриває темні сторони залаштунків телебачення. Серіал став одним з найпопулярніших проєктів Apple TV +

Кадри з другого сезону серіалу "Ранкове шоу" / Фото: Скріншот з YouTube

Перший сезон "Ранкового шоу" вийшов у 2019 році та підкорив серіаломанів. 10 епізодів пролетіли непомітно, але для продовження шанувальникам серіалу довелося почекати: зйомки затримувалися через пандемію. Але є хороші новини: вже сьогодні, 17 вересня на Apple TV + виходить другий сезон.

Далі ми розповідаємо, що вже відомо про 2-й сезон "Ранкового шоу", які актори повернуться та інші деталі цього інтригуючого серіалу.

Дата виходу епізодів "Ранкового шоу"

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Перший епізод виходить вже сьогодні, 17 вересня, на стрімінг-сервісі Apple TV +. Решта дев'ять епізодів виходитимуть щоп'ятниці протягом декількох місяців, тому подивитися їх усі одразу не вдасться.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу" / Фото: themoviedb.org

Про що буде 2-й сезон "Ранкового шоу"?

Нагадаємо, що в першому сезоні весь сюжет мав пряме відсилання до #MeToo – руху проти сексуального насильства і домагань.

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Співведучого головної героїні Алекс Леві (Дженіфер Еністон) Мітча (Стів Карелл) звільнили з ранкового телевізійного шоу через звинувачення в сексуальних домаганнях. Поки Алекс переживала за колегу, на шоу прийшла нова співведуча – імпульсивна і честолюбна Бредлі Джексон (Різ Візерспун). Алекс Леві довелося боротися за своє лідерство на шоу і паралельно справлятися з сімейними проблемами. Напружена і повна інтриг історія призвела до скандального звільнення Алекс Леві з телебачення.

Стів Карелл в ролі Мітча / Фото: apple-tv-plus-press.apple.com

У другому сезоні, президент телекомпанії Корі Еллісон (Біллі Крудап) спробує повернути колишню магію ранкового шоу, а для цього йому потрібно повернути Алекс Леві в ефір. Також будуть висвітлені й моторошні події останнього епізоду першого сезону (без спойлерів).

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Різ Візерспун у другому сезоні серіалу "Ранкове шоу" / Фото: Скріншот з YouTube

Після початку пандемії частину епізодів автори сценарію переписали, тому в сюжеті з'являться згадки пандемії CODID-19, аразом з тим і відсилання до президентських виборів у 2020-му, культури скасування, інших актуальних подій і явищ.

Судячи з усього, другий сезон серіалу вийде ще більш драматичним і захопливим.

У нас є більш масштабні сюжетні лінії, набагато більш масштабні й вражаючі, ніж ви можете собі уявити, – прокоментувала Різ Візерспун в ролику про залаштунки серіалу, опублікованому на YouTube.

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