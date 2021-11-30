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Виходить новий південнокорейський серіл Море спокою. Розповідаємо, чому він може стати популярним

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 13:36
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Південна Корея продовжує підкорювати світ своїми сенсаційними серіалами. Вже взимку глядачі зможуть подивитись новий проєкт про космічне майбутнє
Netflix опублікував трейлер нового південнокорейського серіалу "Море спокою"
Netflix опублікував трейлер нового південнокорейського серіалу "Море спокою" / Фото: Netflix, Скріншот з YouTube

Кіномани вже встигли переглянути та оцінити "Гру в кальмара", а також "Поклик пекла", який наробив чимало галасу через сюжет. А вже 24 грудня 2021 року стрімінговий сервіс Netflix покаже південнокорейський науково-фантастичного проєкт "Море спокою".

Напередодні у Мережі опублікували трейлер нового серіалу. Не виключення, що і цей проєкт зможе підкорити світ та побити рекорди. Втім, це лише припущення.

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Море спокою: коротко про сюжет

Усі події дорами відбувають у 2075 році на планеті Земля, коли людство стикається з кліматичною кризою, спустошенням, а міжпланетні подорожі стають звичною справою.

У проєкті розповідається про групу астронавтів, яким доручено секретне завдання – знайти результати таємних досліджень, які можуть допомогти врятувати Землю. Для цього група повинна вирушити на покинуту дослідницьку лабораторію, що розташована на Місяці.

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"Море спокою" розповідає про групу астронавтів.
"Море спокою" розповідає про групу астронавтів. / Фото: Netflix

Втім, вирушаючи в космічну подорож, герої починають розуміти, що їм загрожує небезпека, яка є у тій же лабораторії. Цікаво, що ж на героїв чекає далі, але про це ми вже зможемо дізнатись взимку.

Зазначимо, що серіал заснований на однойменному короткометражному фільмі 2014 року, який випустив режисер Чхве Хан Еном. До речі, цей творець також зняв і багатосерійний проєкт.

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Море спокою: головні герої

Головні ролі у проєкті зіграли вже відомі нам актори: Кон Ю ("Гра в кальмара"), Пе Дуна ("Восьме почуття"), Лі Джун ("Піноккіо") та Хо Сон Тхе ("Гра в кальмара") та інші.

Взимку вийде новий південнокорейський проєкт.
Взимку вийде новий південнокорейський проєкт. / Фото: Скріншот з YouTube

Відомо, що Пе Дуна грає космічного біолога. Вона холодна та прямолінійна. Дівчина приєднується до експедиції, аби знайти відповіді на всі питання, які її турбують. Кон Ю – лідер групи, який готовий пожертвувати собою заради команди, а Лі Джун – старший інженер, який добровільно вирушає на небезпечну місію.

Нагадаємо, у вересні вийшов серіал "Гра в кальмара", який став одним із найпопулярніших проєктів в історії Netflix . Зазначимо, що жорстокий трилер тримався на першому місці чартів протягом 46 днів поспіль.

Вже через два місяці з'явився інший південнокорейський проєкт –"Поклик пекла". Серіал став безперечним лідером Netflix, який обійшов "Гру в кальмара" за кількістю переглядів.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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