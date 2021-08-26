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Вийшов перший трейлер фільму про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі: відео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 серпня, 19:35
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Перший трейлер фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" став доступний на YouTube-каналі студії Neon. Режисером кінострічки став Пабло Ларраін, який зняв байопік "Джекі"
Вийшов трейлер серіалу "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани
Вийшов трейлер серіалу "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани / Фото: Скріншот з YouTube

Згідно з сюжетом, дія фільму "Спенсер" відбувається на початку 1990-х. Принцеса Діана відзначає Різдво з королівською родиною, паралельно приймаючи остаточне рішення про розлучення зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом, після декількох років зрад з обох сторін.

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Світова прем'єра фільму "Спенсер" відбудеться в конкурсі 78-го Венеціанського кінофестивалю 3 вересня.

Зазначимо, що раніше творці фільму опублікували перший постер кінострічки. На ньому Стюарт в шикарній білій сукні позує спиною до камери.

Постер фільму "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани
Постер фільму "Спенсер" з Крістен Стюарт в ролі принцеси Діани / Фото: instagram.com/neonrated

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Крім Крістен Стюарт у фільмі знялися Тімоті Сполл, Джек Фартінг, Шон Харріс, Саллі Хокінс та інші. Оригінальний сценарій написав Стівен Найт ("Гострі козирки"). Над саундтреком працював гітарист Radiohead Джонні Грінвуд.

Нагадаємо, HBO показав королівську сім'ю в трейлері серіалу про принца Джорджа. У ролику можна побачити не тільки батьків Джорджа, його дідуся і королеву Британії, але і принца Філіпа, який помер в квітні цього року.

Раніше вийшов трейлер фільму про Меган і Гаррі, де показана аварія, в якій загинула принцеса Діана.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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