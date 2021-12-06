Вийшов перший трейлер українського історичного екшену Довбуш: дивимось відео

Історичний екшн про славного Олексу Довбуша можна буде побачити у кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року

Історичний екшн "Довбуш" вийде у травні 2022 року / Фото: пресслужба

Події фільму "Довбуш" розгортатимуться у Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати у гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами друг одному. Один хоче грошей, другий – справедливості.

Гуцули розпочинають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити Довбуша, але вдається їх перехитрити. З того часу живе легенда про карпатського лицаря та надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

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/ Фото: прес-служба

За словами авторів фільму, Довбуш – унікальний український герой , що віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, але його історія стала безсмертною.

Творці обіцяють багато екшену, що в поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славного Довбуша — борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

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"Довбуш" – наймасштабніший український фільм, який вийде на екрани у 2022 році. Масштабність полягає не лише у задумі творців уявити нову якість героя в українському кіно, а й у розмаху, з яким творці підійшли до відтворення історії Довбуша на екрані.



Для зйомок фільму ми об'їхали майже всю Західну Україну, знімали також у Тернопільській та Київській областях. Над бойовими та трюковими сценами працювала команда з 30 каскадерів, команди піротехніків та історичних реконструкторів. У деякі дні на майданчику одночасно працювали близько 600 людей, включаючи 400 акторів масових сцен. Спеціально для фільму було пошито понад тисячу костюмів, сконструйовано унікальні карети, збудовано понад двадцять історично достовірних локацій. Зроблено все, щоб занурити глядача в цю величну історію, яка розгортається в Карпатах на початку XVIII століття і є надзвичайно актуальною для України XXI століття, – розповів продюсер проекту Максим Асадчий.

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