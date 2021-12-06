Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Вийшов перший трейлер українського історичного екшену Довбуш: дивимось відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 13:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Історичний екшн про славного Олексу Довбуша можна буде побачити у кінотеатрах вже з 12 травня 2022 року
Історичний екшн "Довбуш" вийде у травні 2022 року
Історичний екшн "Довбуш" вийде у травні 2022 року / Фото: пресслужба

Події фільму "Довбуш" розгортатимуться у Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати у гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами друг одному. Один хоче грошей, другий – справедливості.

Гуцули розпочинають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити Довбуша, але вдається їх перехитрити. З того часу живе легенда про карпатського лицаря та надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі.

Реклама

/ Фото: прес-служба

За словами авторів фільму, Довбуш – унікальний український герой , що віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, але його історія стала безсмертною.

Творці обіцяють багато екшену, що в поєднанні зі справжніми емоціями оживить легенду про славного Довбуша — борця за незалежність, справжнього володаря Чорногори.

Реклама

"Довбуш" – наймасштабніший український фільм, який вийде на екрани у 2022 році. Масштабність полягає не лише у задумі творців уявити нову якість героя в українському кіно, а й у розмаху, з яким творці підійшли до відтворення історії Довбуша на екрані.


Для зйомок фільму ми об'їхали майже всю Західну Україну, знімали також у Тернопільській та Київській областях. Над бойовими та трюковими сценами працювала команда з 30 каскадерів, команди піротехніків та історичних реконструкторів. У деякі дні на майданчику одночасно працювали близько 600 людей, включаючи 400 акторів масових сцен. Спеціально для фільму було пошито понад тисячу костюмів, сконструйовано унікальні карети, збудовано понад двадцять історично достовірних локацій. Зроблено все, щоб занурити глядача в цю величну історію, яка розгортається в Карпатах на початку XVIII століття і є надзвичайно актуальною для України XXI століття, – розповів продюсер проекту Максим Асадчий.

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти