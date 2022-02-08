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Я, "Побєда" і Берлін: вийшов ще один трейлер фільму про Кузьму Скрябіна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 12:38
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24 березня українські глядачі побачать довгоочікуваний фільм про життя Кузьми Скрябіна на великих екранах кінотеатрів, а поки що – дивимося трейлер довгоочікуваної прем'єри
Вийшов другий трейлер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Вийшов другий трейлер фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресслужба

Днями виповнилося сім років з моменту загибелі легендарного музиканта Андрія Кузьменка , а вже у березні на екрани вийде фільм, знятий за його автобіографічною книгою

Творці фільму інтригують глядачів новими кадрами із роуд-муві комедії. Так, з'явився другий офіційний трейлер "Я, "Побєда" та Берлін".

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Дивлячись на перші кадри фільму, стає ясно, що на глядачів чекає повне занурення в атмосферу лихих "90-х". Таким Кузьму Скрябіна пам'ятають не багато, але полюблять усі.

Головні ролі у фільмі відіграли талановиті молоді українські актори. Прототипом Кузьми став актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка Іван Бліндер. Його улюблену Барбару втілила на екрані акторка та співачка Марія Стопнік, друга Барда – колоритний актор Володимир Гева.

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Я, "Побєда" і Берлін

Особливу атмосферу фільму створюватимуть кавери на славетні пісні "Скрябіна" у виконанні топових українських артистів.

Вже представлено шість саундтреків: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати" , Alina Pash – "Жду ночі", DZIDZIO – "Те моє море" , гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева" , ADAM – "Говорили та курили".

Раніше глава компанії Moon Records Андрій Пасічник заявив, що не збирається привласнювати собі пісні Кузьми після гучного скандалу.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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