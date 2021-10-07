Я, "Побєда" і Берлін: вийшов трейлер фільму про Кузьму за мотивами його книги

Творці картини вирішили не тільки занурити глядачів у атмосферу років, коли відбулося становлення Кузьми, але і ще раз підкреслити актуальність і значимість творчості музиканта.
Одним із сюрпризів, який має на меті об'єднати шанувальників творчості Андрія Кузьменка (справжнє ім'я артиста – Ред.) – використання у фільмі цілої низки каверів його найвідоміших треків від зіркових артистів.
В YouTube вже з'явився офіційний трейлер, який можна подивитися за посиланням.
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Про що фільм?
Я, "Побєда" і Берлін – історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми. За три дні до концерту він відправляється зі своїм другом Бардом у Берлін на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.
Вже з перших хвилин подорожі все, звичайно, йде не за планом. Однак точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.
Довідка про фільм
- Оригінальна назва: "Я," Побєда "і Берлін"
- Країна: Україна
- Жанр: пригоди, роуд-муві, комедія
- Хронометраж: 100 хвилин
- Прем'єра в Україні: 2022
- Виробництво: Star Media за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури і інформаційної політики України та компанії Golden Tile
- Режисер: Ольга Ряшина
- Продюсери: Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль
- Оператор-постановник: Дмитро Недря
- Художник-постановник: Микола Кіщук
- Актори: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.
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