Я, "Побєда" і Берлін: вийшов трейлер фільму про Кузьму за мотивами його книги

Зовсім скоро на екрани вийде кінострічка, сюжет якої заснований на книзі знаменитого українського музиканта – Кузьми Скрябіна. Реліз заплановано на весну наступного року

Навесні 2022 року на екрани вийде фільм за мотивами книги Кузьми Скрябіна / Фото: пресслужба

Творці картини вирішили не тільки занурити глядачів у атмосферу років, коли відбулося становлення Кузьми, але і ще раз підкреслити актуальність і значимість творчості музиканта.

Одним із сюрпризів, який має на меті об'єднати шанувальників творчості Андрія Кузьменка (справжнє ім'я артиста – Ред.) – використання у фільмі цілої низки каверів його найвідоміших треків від зіркових артистів.

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В YouTube вже з'явився офіційний трейлер, який можна подивитися за посиланням.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресслужба

Про що фільм?

Я, "Побєда" і Берлін – історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми. За три дні до концерту він відправляється зі своїм другом Бардом у Берлін на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

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Вже з перших хвилин подорожі все, звичайно, йде не за планом. Однак точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Довідка про фільм

Оригінальна назва: "Я," Побєда "і Берлін"

"Я," Побєда "і Берлін" Країна: Україна

Україна Жанр: пригоди, роуд-муві, комедія

пригоди, роуд-муві, комедія Хронометраж: 100 хвилин

100 хвилин Прем'єра в Україні: 2022

2022 Виробництво: Star Media за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури і інформаційної політики України та компанії Golden Tile

Star Media за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури і інформаційної політики України та компанії Golden Tile Режисер: Ольга Ряшина

Ольга Ряшина Продюсери: Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль

Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль Оператор-постановник: Дмитро Недря

Дмитро Недря Художник-постановник: Микола Кіщук

Микола Кіщук Актори: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.

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