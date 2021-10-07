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Я, "Побєда" і Берлін: вийшов трейлер фільму про Кузьму за мотивами його книги

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
7 жовтня, 14:45
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Зовсім скоро на екрани вийде кінострічка, сюжет якої заснований на книзі знаменитого українського музиканта – Кузьми Скрябіна. Реліз заплановано на весну наступного року
Навесні 2022 року на екрани вийде фільм за мотивами книги Кузьми Скрябіна
Навесні 2022 року на екрани вийде фільм за мотивами книги Кузьми Скрябіна / Фото: пресслужба

Творці картини вирішили не тільки занурити глядачів у атмосферу років, коли відбулося становлення Кузьми, але і ще раз підкреслити актуальність і значимість творчості музиканта.

Одним із сюрпризів, який має на меті об'єднати шанувальників творчості Андрія Кузьменка (справжнє ім'я артиста – Ред.) – використання у фільмі цілої низки каверів його найвідоміших треків від зіркових артистів.

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В YouTube вже з'явився офіційний трейлер, який можна подивитися за посиланням.

Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресслужба

Про що фільм?

Я, "Побєда" і Берлін – історія звичайного хлопця, музиканта-новачка Кузьми. За три дні до концерту він відправляється зі своїм другом Бардом у Берлін на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, який готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ.

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Вже з перших хвилин подорожі все, звичайно, йде не за планом. Однак точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Довідка про фільм

  • Оригінальна назва: "Я," Побєда "і Берлін"
  • Країна: Україна
  • Жанр: пригоди, роуд-муві, комедія
  • Хронометраж: 100 хвилин
  • Прем'єра в Україні: 2022
  • Виробництво: Star Media за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури і інформаційної політики України та компанії Golden Tile
  • Режисер: Ольга Ряшина
  • Продюсери: Влад Ряшин, Олексій Терентьєв, Артем Доллежаль
  • Оператор-постановник: Дмитро Недря
  • Художник-постановник: Микола Кіщук
  • Актори: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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