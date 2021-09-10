Янович, Маслюк і Петрожицька в трейлері головної комедії сезону – "Бурштинові копи" (відео)

Телеканал НЛО TV опублікував трейлер довгоочікуваного фільму "Бурштінові копальні". Стрічка вийде в прокат уже цієї осені – з 7 жовтня в усіх кінотеатрах країни
За сюжетом, патрульний Максим (Євгеній Янович) з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але неочікувано його переводять з Києва до невеличкого селища на Житомирщині. Там столичний поліцейський зі своїм новим напарником Богданом (Олег Маслюк) кидають виклик бурштиновій мафії. Чи зможе Макс знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного "Бурштинового Барона"? І повернути довіру своєї коханої дівчини?
Головні ролі у фільмі режисерки Аліни Бухтіярової виконали актори Євгеній Янович, Олег Маслюк, співачка Аліна Паш та актриса Дар’я Петрожицька. Вони докопаються до правди!
Фільм виробництва компанії "КіноХіт Ю Ей", створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за участі телеканалу НЛО ТV, студії "Мамахохотала".
"Бурштинові копи" стартують в українських кінотеатрах з 7 жовтня. Дистриб'ютор фільму – компанія VLG.FILM.
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