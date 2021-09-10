Янович, Маслюк і Петрожицька в трейлері головної комедії сезону – "Бурштинові копи" (відео)

У мережі з’явилися офіційні трейлер та постер комедії "Бурштинові копи", в якій у головних ролях знялися зірки студії "Мамахохотала"

Євген Янович у фільмі "Бурштинові копи" / Фото: Скріншот з YouTube

Телеканал НЛО TV опублікував трейлер довгоочікуваного фільму "Бурштінові копальні". Стрічка вийде в прокат уже цієї осені – з 7 жовтня в усіх кінотеатрах країни

За сюжетом, патрульний Максим (Євгеній Янович) з дитинства мріяв стежити за правопорядком, щоб робити світ безпечним і справедливим. Але неочікувано його переводять з Києва до невеличкого селища на Житомирщині. Там столичний поліцейський зі своїм новим напарником Богданом (Олег Маслюк) кидають виклик бурштиновій мафії. Чи зможе Макс знайти спільну мову з колоритними місцевими копами та перемогти всесильного "Бурштинового Барона"? І повернути довіру своєї коханої дівчини?

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Постер комедії "Бурштинові копи" / Фото: пресслужба

Головні ролі у фільмі режисерки Аліни Бухтіярової виконали актори Євгеній Янович, Олег Маслюк, співачка Аліна Паш та актриса Дар’я Петрожицька. Вони докопаються до правди!

Фільм виробництва компанії "КіноХіт Ю Ей", створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за участі телеканалу НЛО ТV, студії "Мамахохотала".

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"Бурштинові копи" стартують в українських кінотеатрах з 7 жовтня. Дистриб'ютор фільму – компанія VLG.FILM.

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