Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Джей Ло злилася

Макаревич про росіян

Рекорд у монархів

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Кінострічка

Погодний апокаліпсис з потопами може повторитися. І не тільки в Києві

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 17:31
Копіювати лінк
Погодний "апокаліпсис" охопив багато європейських міст, а потім зливи добралися і до української столиці. Якщо і вас вразило те, що сталося, пропонуємо подивитися тематичні фільми
Кадр з фільму "У владі стихії"
Кадр з фільму "У владі стихії" / Фото: themoviedb.org

Позавчора деякі вулиці Києва перетворилися на річки через рясні опади. Були затоплені кілька станцій метро, а на входах в підземку утворилися справжні водоспади. І це не дивно, адже протягом 30 хвилин в столиці випала майже тижнева норма опадів. Синоптики попереджають: найближчими днями ситуація може легко повторитися!

Але від стихії страждає не тільки Київ... Повінь після урагану на узбережжі Нідерландів і Бельгії, цунамі в Індонезії, потопи й обмерзання в США, розломи земної кори та природні катаклізми слідом за ними – ми зібрали добірку реалістичного і захопливого кіно на тему природних водних катастроф. Вона доступна на сервісі OLL.TV.

Кадр з фільму "2012"
Кадр з фільму "2012" / Фото: themoviedb.org

В тренді

Наприклад, удобірці ви побачите пригодницький фільм "Ной" з Расселом Кроу і Еммою Вотсон в головних ролях, легендарний фантастичний трилер "Післязавтра" про льодовиковий апокаліпсис у США, фільм "Цунамі" та інші кінострічки.

Фільми про погодні катаклізми
дивiться на olltv
Дивитися

Дивіться також онлайн добірку найкращих серіалів року, які номіновані на найголовнішу телевізійну премію "Еммі-2021".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти