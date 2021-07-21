Погодний апокаліпсис з потопами може повторитися. І не тільки в Києві

Погодний "апокаліпсис" охопив багато європейських міст, а потім зливи добралися і до української столиці. Якщо і вас вразило те, що сталося, пропонуємо подивитися тематичні фільми

Кадр з фільму "У владі стихії" / Фото: themoviedb.org

Позавчора деякі вулиці Києва перетворилися на річки через рясні опади. Були затоплені кілька станцій метро, а на входах в підземку утворилися справжні водоспади. І це не дивно, адже протягом 30 хвилин в столиці випала майже тижнева норма опадів. Синоптики попереджають: найближчими днями ситуація може легко повторитися!

Але від стихії страждає не тільки Київ... Повінь після урагану на узбережжі Нідерландів і Бельгії, цунамі в Індонезії, потопи й обмерзання в США, розломи земної кори та природні катаклізми слідом за ними – ми зібрали добірку реалістичного і захопливого кіно на тему природних водних катастроф. Вона доступна на сервісі OLL.TV.

Кадр з фільму "2012" / Фото: themoviedb.org

Наприклад, удобірці ви побачите пригодницький фільм "Ной" з Расселом Кроу і Еммою Вотсон в головних ролях, легендарний фантастичний трилер "Післязавтра" про льодовиковий апокаліпсис у США, фільм "Цунамі" та інші кінострічки.

Дивіться також онлайн добірку найкращих серіалів року, які номіновані на найголовнішу телевізійну премію "Еммі-2021".