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Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю отримав фільм-хоррор "Титан"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
17 липня, 22:01
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Сьогодні ввечері відбулася урочиста церемонія закриття Каннського кінофестивалю. Журі оприлюднило імена переможців і вже відомо, кому дістався головний приз
/ Фото: Getty Images

Золоту пальмову гілку 74-го Каннського кінофестивалю отримала французька кінорежисерка і сценаристка Джулія Дюкорно за фільм "Титан". Всього в основній конкурсній програмі було представлено 24 фільми. Таким чином, 37-річна Дюкорно стала другою жінкою в історії фестивалю, що отримала його найвищу нагороду за свою кінокартину.

Що відомо про фільм "Титан"

Це психологічний трилер, після перегляду якого, подейкують, кільком десяткам глядачів на показі в Каннах стало погано. Сюжет картини тримався в секреті до прем'єри. Перемогу хоррору пророкували тільки найсміливіші критики.

Фільм починається з автокатастрофи, жертвою якої стає головна героїня картини Алексія. Вона виживає тільки завдяки титановій пластині, яку їй вживляють в череп. Пізніше глядач бачить вже дорослу дівчину, яка так і не подолала дитячі комплекси. І тепер вони трансформувалися в манію – героїня вбиває всіх, хто шукає кохання і сексу з нею. Крім того, героїня пізніше змінює стать. До слова, каннські критики знайшли схожість між персонажем Алексії і героїнею "Основного інстинкту", що вбивали своїх партнерів. І точно здивували вибором володаря Золотої пальмової гілки.

Хто така Джулія Дюкорно

Джулія Дюкорно заявила про себе ще в 2016 році сексуально-канібальським фільмом жахів "Сире", який журналісти IndieWire назвали "Девідом Кроненбергом для підлітків-феміністок". Вони зазначили, що в провокаційній кінострічці режисерка зіставляє табу, яке накладається на жіночу сексуальність, з критикою ненаситного підлітка.

Сьогодні ж режисерка отримала головний приз фестивалю за не менш скандальну кінороботу. Джулія була дуже схвильована отримуючи нагороду з рук Шерон Стоун. Зі сцени висловила подяку всій знімальній групі фільма-переможця, а також подякувала журі фестивалю за високу оцінку.

Джулія Дюкорно у Каннах-2021
Джулія Дюкорно у Каннах-2021 / Фото: Getty Images

Імена всіх переможців 74-го Каннського кінофестивалю дізнайтеся тут.

В тренді

Нагадаємо, що цьогоріч на Канському кінофестивалі було представлено два українські фільми. У конкурсній програмі "Тиждень критики" – художній фільм режисера і сценариста Елі Граппе – "Ольга" отримав приз за кращий сценарій. У програмі "Спеціальні покази" брав участь український фільм "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.

74-й Каннський кінофестиваль проходив з 6 по 17 липня.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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