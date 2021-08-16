Зірка Безславних виродків Даніель Брюль провів майстер-клас на ОМКФ-2021: про що говорили

15 серпня в рамках 12-го Одеського кінофестивалю відбулася творча зустріч з відомим актором і режисером Даніелем Брюлем і продюсером його фільму Мальте Ґрунертом. Про що розповіли кінематографісти – дізнайтеся

Даніель Брюль на Одеському кінофестивалі / Фото: facebook.com/odesaiff

Вчора на Одеському кінофестивалі, який цьогоріч багато чим приємно здивує гостей і учасників, зірка "Безславних виродків" і фільмів Marvel Даніель Брюль представив свій режисерський дебют – трагікомедію "Поганий сусід". Вперше на фільм молодого режисера дивився повний зал людей, адже на інших кінофестивалях були суворі обмеження. Про що говорили на творчій зустрічі після прем'єри та про що сам фільм – розповідаємо.

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Даніель Брюль не очікував, що так багато людей прийде на фільм

На самому початку зустрічі Даніель Брюль зазначив, що участь в Одеському міжнародному кінофестивалі – це успіх для нього.

Те, як мене зустріли в Одесі, я не очікував, що так багато людей прийде на фільм. І для мене успіх бачити сьогодні в залі стільки людей, – сказав режисер.

Стати актором Даніеля Брюля надихнула кінокласика, яку він дивився, коли йому було 15 років

З огляду на величезний акторський досвід Даніеля Брюля – головна роль в серіалі "Алієніст", фільмі про війну "Щасливого Різдва", роль у стрічці Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" – багато питань було про його акторську кар'єру.

Коли мені було 15, в мене вдома був старий відеопрогравач Panasonic і касети з класичними фільмами (здебільшого з батькової колекції). Я почав дивитися класику 50-х, 60-х, 70-х років з усіма цими класними хлопцями, такими як Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо. Дивився як вони знімали класичне вічне кіно і саме вони змусили мене хотіти бути в кіно, створювати кіно, бути актором, – розповів актор.

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У 2003 році Даніель Брюль зіграв головну роль в знаменитій трагікомедії "Гуд бай, Ленін!". Тоді актор навіть не підозрював, що фільм користуватиметься популярністю за кордоном.

Коли ми створювали "Гуд бай, Ленін!", то не думали, що це вийде за межі Німеччини. Ми знімали це в межах країни і я здивувався, коли дізнався, що люди за кордоном сміються, і їм подобається. В 21 рік це стало для мене відкриттям, – поділився Даніель Брюль.

Даніель Брюль у фільмі "Гуд бай, Ленін!" / Фото: kino-teatr.ua

Даніель Брюль: Актор повинен мати терпіння і бути готовим не отримати роль

За словами Даніеля Брюля, коли він був молодим, йому не вистачало терпіння.

Я не міг чекати, зривався до телефону, коли дзвонив агент, в очікуванні будь-якій ролі. Зараз я розумію, що маю терпіння і очікування. Важливо вміти вичікувати правильну роль, вживатися в неї на 100%, бути в проєкті повністю, інакше нічого не вийде, – розповів актор.

Даніель зазначив, що дуже часто багато хто хоче стати актором не заради самої професії, а для того, щоб відчувати себе відомими.

Потрібно запитати себе, подивитися глибоко всередину себе і запитати, чи ти справді хочеш бути актором. Я зустрічав людей, які хотіли стати акторами, бо насправді хотіли стати знаменитими. І це нормально. Але вони не хотіли дійсно бути акторами. Це важка робота, ти часто знаходишся під тиском, маєш бути готовим, що часто не отримуєш роль. Потрібне реальне і дуже сильне внутрішнє бажання всередині себе. Лише тоді треба продовжувати, – сказав Даніель Брюль.

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Даніель Брюль і Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

У Даніеля Брюля вдома є сауна, в якій він готується до ролей

Вдома, я маю невелику сауну, де дуже тихо (дуже спекотно, але й тихо). Я заходжу туди і починаю говорити з собою. Пробую різні голоси, різні інтонації. Шукаю голос для цієї ролі. Я раджу мати тихе місце, де можна вжитися в роль наодинці, говорити з собою, пробувати по-різному рухатися. Роби те, що ти реально знаєш. Розповідай історію, коли реально розумієш про що кажеш.Приймай рішення швидко. Навіть, якщо воно неправильне. Не затягуй із роздумами, вчися швидко приймати рішення, – сказав Даніель Брюль аудиторії.

Даніель Брюль і Мальте Ґрунерт на ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

Про що фільм "Поганий сусід"?

У кінострічці Даніель Брюль виступив не тільки режисером, але і зіграв головну роль – гіперболізовану версію самого себе. За сюжетом, відомий актор живе в пентхаусі в елітному районі Берліна зі своїми дружиною і дітьми. Одного ранку він готується полетіти в Лондон на кінопроби в супергеройський блокбастер, але по дорозі заходить в бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про нього, ніж герой собі уявляв.

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На зйомках фільму Даніель Брюль і Мальте Ґрунерт зіткнулися з форс-мажором

Продюсер Мальте Ґрунерт на зустрічі розповів, що фільм поставив перед ними справжній виклик.

Найбільшим викликом стала пандемія. Як тільки ми почали роботу, одразу закрилися на 6 тижнів. Число хворих росло, не було ніяких протоколів, що робити, всі панікували. Ми закрили фільм і відправили всіх додому. Ми вклали багато грошей в цей проєкт і боялися, що пандемія стане не лише завершенням фільму, а й кінцем нашої компанії. Ось такий от форс-мажор, – розповів Мальте Ґрунерт.

Дивіться, як проходила церемонія відкриття Одеського кінофестивалю-2021:

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