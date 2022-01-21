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"Сирота Ахматової" Анатолій Найман помер у Москві

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 10:57
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21 січня пішов із життя відомий російський поет та перекладач Анатолій Генріхович Найман. Автор "Оповідань про Ахматову" помер у віці 85 років
Анатолій Найман помер у Москві
Анатолій Найман помер у Москві / Фото: Instagram

Анатолій Найман помер у результаті великого інсульту, який стався напередодні. Сумну звістку повідомила прийомна донька поета Ганна Нарінська.

Скріншот

У своєму Facebook Ганна раніше написала, що Найману стало погано під час проведення конференції. Поета одразу ж доставили до реанімації.

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Анатолій Найман: коротка біографія

Поет родом із Санкт-Петербурга, з єврейської родини. Писати вірші Найман почав лише у 50-х роках, але публікував їх лише у самвидаві (способи неофіційного виробництва та розповсюдження літературних творів – ред. ).

Наприкінці 50-х Анатолій Найман познайомився з відомою російською поетесою Анною Ахматовою. Тоді поет-початківець став особистим секретарем Ганни Андріївни і допомагав їй з перекладами літературних творів.

Після смерті Анни Андріївни в 1966 почав писати книгу "Оповідання про Анну Ахматову", яку випустив у 1989.

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Анатолій Найман – Instagram

Анатолій Найман тісно дружив із поетом Йосипом Броським.

Вислів "Ахматовські сироти" з'явився після вірша ще одного поета Дмитра Бобишева "Всі четверо". У ньому він написав про чотирьох поетів із близького оточення Анни Ахматової, імена яких Йосип Бродський, Дмитро Бобишев, Анатолій Найман та Євген Рейн.

Також нагадаємо, стало відомо про смерті Андре Леона Теллі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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