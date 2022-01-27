Трагічно загинув колишній чоловік Марії Бурмаки: Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом

Сьогодні, 27 січня, пішов із життя юрист та колишній чоловік співачки Марії Бурмаки Дмитро Небесійчук. Сумну звістку повідомила його екс-дружина

Помер екс-чоловік Марії Бурмаки / Фото: Facebook

Марія Бурмака повідомила про смерть свого колишнього чоловіка Дмитра Небесійчука, з яким була одружена сім років.

Співачка опублікувала на своїй сторінці у Facebook пост, присвячений екс-чоловіку, в якіому висловила своє співчуття.

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Двічі ми одружувались, двічі розходились. Ніхто не знає, як правильно було. Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам’ять. Зустрінемось вже, Дмитрику, на набесах. Нехай душа твоя спочиває, – написала Бурмака.

Фото – Facebook

Своє співчуття сім'ї Небесійчука висловили колеги Бурмаки, а також представники українського шоу-бізнесу, серед яких: El Кравчук, Наталія Влащенко, Алла Кудлай та інші.

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Як повідомив друг покійного, народний депутат Микола Княжицький Небесійчук загинув у власному будинку внаслідок пожежі. Трагедія сталася у селі Ільці, що на Івано-Франківщині.

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Нагадаємо, що Марія Бурмака та Дмитро Небесійчук одружилися у 1993 році. У шлюбі у подружжя народилася дочка Ярина.

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Через сім років після заміжжя, Марія Бурмака оголосила, що розлучається з чоловіком через часті сварки. Також співачка згадувала те, що Дмитро ображав її і вона зазнавала домашнього насильства.

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