Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Зірки Некрологи

Помер зірка мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", актор Юрій Мажуга

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 18:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сумною новиною поділився Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки
Юрій Мажуга помер на 92-му році життя
Юрій Мажуга помер на 92-му році життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 липня, пішов з життя легенда українського театру та кіно, актор Юрій Мажуга. Він помер у віці 91 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах – "104 сторінки про любов", "Хтось повинен…", "Добряки", "Ревізор"… "Рицар ансамблевого театру" – так назвав Юрія Миколайовича художній керівник М.Ю Резнікович. Віримо, актори не помирають, вони продовжують жити у стінах рідного театру, серцях глядачів і пам’яті колег та учнів, – йдеться в повідомленні.

Причини смерті Юрія Миколайовича невідомі. Свою першу кінороль актор зіграв на Київській кіностудії імені Довженка. В 1956 році він дебютував на кіноекранах у стрічці "Коли співають солов’ї". У 2001-му Мажуга зіграв пана Голову у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". В цій музикальній стрічці з'явилися також Андрій Данилко, Олег Скрипка. І ще шанувальники "русского миру" – Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська та інші та інші знаменитості.

Реклама
У мюзіклі "Вечори на хуторі біля Диканьки" Мажуга зіграв Голову. Скріншот: YouTube/Meladze Video

Раніше ми писали, що телеведуча Опра Вінфрі втратила батька.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти