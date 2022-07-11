Помер зірка мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", актор Юрій Мажуга

Сьогодні, 11 липня, пішов з життя легенда українського театру та кіно, актор Юрій Мажуга. Він помер у віці 91 рік. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах – "104 сторінки про любов", "Хтось повинен…", "Добряки", "Ревізор"… "Рицар ансамблевого театру" – так назвав Юрія Миколайовича художній керівник М.Ю Резнікович. Віримо, актори не помирають, вони продовжують жити у стінах рідного театру, серцях глядачів і пам’яті колег та учнів, – йдеться в повідомленні.
Причини смерті Юрія Миколайовича невідомі. Свою першу кінороль актор зіграв на Київській кіностудії імені Довженка. В 1956 році він дебютував на кіноекранах у стрічці "Коли співають солов’ї". У 2001-му Мажуга зіграв пана Голову у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". В цій музикальній стрічці з'явилися також Андрій Данилко, Олег Скрипка. І ще шанувальники "русского миру" – Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська та інші та інші знаменитості.
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