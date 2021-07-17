Дружина принца Чарльза святкує день народження: історія кохання довжиною в 30 років таємного роману

Сьогодні, 17 липня, свій день народження святкує дружина принца Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, Камілла Паркер-Боулз. Їй виповнюється 74 роки.
З такої нагоди ми пропонуємо дізнатися цікаві факти про стосунки Камілли, герцогині Корнуольської та принца Чарльза.
Познайомилися майбутній чоловік і дружина ще в 1970 році на одному зі світських заходів. Знайомство з принцом Камілла розпочала із запитань: "А чи знаєте ви, що у моєї прабабусі був роман з вашим прадідом? Може бути і нам спробувати?" Принц закохався в молоду красуню. Однак королева Єлизавета II не розглядала її як відповідну кандидатуру для сина. І навіть її походження зі знатного роду не вплинуло на рішення Її Величності. Одного разу королева сказала, що й ноги її не буде в палаці.
У підсумку кожен з них вступив у свій законний шлюб, але продовжували таємно зустрічатися. Про це часто розповідала сама принцеса Діана, кажучи про те, що принц Чарльз їй не вірний. Уперше після весілля в 1995 році леді Ді дала інтерв'ю BBC і розповіла, що нещаслива у шлюбі з принцом. Після такого резонансного зізнання принц Чарльз розлучився і отримав благословення від матері. Їхній роман з Каміллою тривав близько 30 років, і тільки в 2005 році королева дала дозвіл на офіційний шлюб. 9 квітня закоханих розписали в муніципалітеті Віндзора, однак пишного святкування не влаштовували.
Після одруження Камілла Паркер-Боулз отримала звання герцогині Уельської, як і її чоловік, проте вважає за краще не користуватися ним на знак пам'яті про принцесу Діану. Також вона залишила собі прізвище колишнього чоловіка.
Раніше ми писали, що принц Чарльз відмовився виконувати обіцянку дану принцу Філіпу.