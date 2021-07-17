Дружина принца Чарльза святкує день народження: історія кохання довжиною в 30 років таємного роману

Сьогодні Каміллі Паркер Боулз виповнюється 74 роки. Пропонуємо дізнатися цікаві факти про відносини герцогині Корнуольської і принца Чарльза

Каміллі Паркер Боулз виповнюється 74 роки / Фото: Getty Images

Сьогодні, 17 липня, свій день народження святкує дружина принца Чарльза, сина королеви Великобританії Єлизавети II, Камілла Паркер-Боулз. Їй виповнюється 74 роки.

З такої нагоди ми пропонуємо дізнатися цікаві факти про стосунки Камілли, герцогині Корнуольської та принца Чарльза.

Познайомилися майбутній чоловік і дружина ще в 1970 році на одному зі світських заходів. Знайомство з принцом Камілла розпочала із запитань: "А чи знаєте ви, що у моєї прабабусі був роман з вашим прадідом? Може бути і нам спробувати?" Принц закохався в молоду красуню. Однак королева Єлизавета II не розглядала її як відповідну кандидатуру для сина. І навіть її походження зі знатного роду не вплинуло на рішення Її Величності. Одного разу королева сказала, що й ноги її не буде в палаці.

Принц Чарльз і Камілла в 1979 році / Фото: Getty Images

У підсумку кожен з них вступив у свій законний шлюб, але продовжували таємно зустрічатися. Про це часто розповідала сама принцеса Діана, кажучи про те, що принц Чарльз їй не вірний. Уперше після весілля в 1995 році леді Ді дала інтерв'ю BBC і розповіла, що нещаслива у шлюбі з принцом. Після такого резонансного зізнання принц Чарльз розлучився і отримав благословення від матері. Їхній роман з Каміллою тривав близько 30 років, і тільки в 2005 році королева дала дозвіл на офіційний шлюб. 9 квітня закоханих розписали в муніципалітеті Віндзора, однак пишного святкування не влаштовували.

Весілля принца Чарльза і Камілли / Фото: Getty Images

Після одруження Камілла Паркер-Боулз отримала звання герцогині Уельської, як і її чоловік, проте вважає за краще не користуватися ним на знак пам'яті про принцесу Діану. Також вона залишила собі прізвище колишнього чоловіка.

Принц Чарльз та Камілла / Фото: instagram.com/clarencehouse

Раніше ми писали, що принц Чарльз відмовився виконувати обіцянку дану принцу Філіпу.