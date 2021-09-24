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20 охоронців і зустрічі з друзями: як Меган Маркл і принц Гаррі проводять час в Нью-Йорку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 10:05
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Меган Маркл і принц Гаррі вже приїхали в Нью-Йорк. Завтра герцоги Сассекському виступлять на заході на підтримку масової вакцинації
Меган Маркл і принц Гаррі приїхали в Ньй-Йорк
Меган Маркл і принц Гаррі приїхали в Ньй-Йорк / Фото: Getty Images

Перше появі бунтівної пари після народження дочки вже активно обговорюють в ЗМІ. Меган Маркл і принц Гаррі встигли зустріти з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул.

Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку
Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Для першого виходу після народження дочки Меган Маркл вибрала чорні розкльошені брюки і водолазку і темно- синє пальто.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail після всіх офіційних заходів пара разом з друзями відправилася в бар Bemelmans. Близько 20 найнятих охоронців оберігали спокій всієї компанії. Зазначається, що герцоги Сассекськи посиділи в барі декілька годин і покинули заклад через чорний хід.

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За інформації Page Six, подружжя зупинилося в готелі Carlyle. Це місце в своїй час любила принцеса Діана. Зупинялися в цьому ж готелі принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого візиту в Нью-Йорк.

Нагадаємо, в цю суботу герцоги Сассекському виступлять на зірковому концерті Global Citizen Live на підтримку вакцинації.

Як зірки ставляться до вакцинації – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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