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70 років тому: в Мережі з'явилося рідкісне фото Єлизавети II з покійним чоловіком і дітьми

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 12:04
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Члени королівського сімейства люблять ділитися архівними фото. З кожним роком такі знімки стають все більш цінними, особливо, коли хтось із членів родини йде з життя
Єлизавета II, принц Філіп та їхні діти принц Чарльз і Ганна (зліва направо)
Єлизавета II, принц Філіп та їхні діти принц Чарльз і Ганна (зліва направо) / Фото: instagram.com/clarencehouse

Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуолльская опублікували душевне фото з покійним принцом Філіпом і Єлизаветою II, яка нещодавно позбавила принца Гаррі важливою для нього посади. Кадр зроблений рівно 70 років тому в один з літніх днів в Кларенс-хаусі.

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Унікальна фотографія з'явилася в Instagram-акаунті принца Чарльза і його дружини.

На цій фотографії, зробленій 70 років тому в цьому місяці, зображені королева, герцог Единбурзький, принц Чарльз і принцеса Анна, що насолоджуються теплим літнім днем в саду Кларенс-хаус, – йдеться в описі.

Втім, нещодавно спогадами віддалася і Єлизавета II. У королівському Twitter-акаунті опублікували ще одне фото з королевою, її покійним чоловіком, і їхніми дітьми. Кадр був зроблений в 1960 році, і тоді вже на світ з'явилася третя дитина королеви – принц Ендрю.

Принцеса Анна, новонароджений принц Ендрю, покійний принц Філіп та Єлизавета II, принц Чарльз
Принцеса Анна, новонароджений принц Ендрю, покійний принц Філіп та Єлизавета II, принц Чарльз / Фото: twitter.com/royalfamily

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дивіться у цьому відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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