95-річна Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною

Її Величність відвідала службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Єлизавета II вкрай рідко користується тростиною, тому публіка дещо стурбована станом здоров'я королеви

Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною / Фото: Getty Images

Єлизавету II засняли в лондонському Вестмінстерському абатстві, коли вона йшла з тростиною. Королева була присутня на службі з нагоди сторіччя благодійної організації збройних сил Великобританії Poppy Legion.

Світлина Її Величності в синьому пальті і синьому капелюсі опублікована в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.

Реклама

Реклама

Королівське джерело повідомило, що Єлизавета використовує тростину для "зручності", пише CNN. Британські ЗМІ також зазначають, що це перший раз за багато років, коли королева використовує пристосування для ходьби на великому публічному заході.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

В останній раз Єлизавету II сфотографували з тростиною в 2003 році після операції з видалення розірваного хряща з її правого коліна.

Реклама

Напередодні ми писали, що в Лондоні припинено розслідування проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної. У поліції немає нових доказів причетності сина Єлизавети II до зґвалтування Вірджинії Джуффре 20 років тому.

Ще новини на тему: