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Американський репортер випадково придумав забавне прізвисько для Меган Маркл

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 06:30
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Останні дні всі тільки і обговорюють Меган Маркл та принца Гаррі, які приїхали до Нью-Йорку з офіційним візитом. Шанувальники герцогині дарма часу не втрачають і обговорюють в соцмережах її нове прізвисько
Меган Маркл в Нью-Йорку отримала нове прізвисько
Меган Маркл в Нью-Йорку отримала нове прізвисько / Фото: Getty Images

Поїздка Меган Маркл і принца Гаррі у Нью-Йорк стала першим публічним заходом пари відтоді, як вони покинули королівську сім'ю і переїхали до США.

Герцог і герцогиня Сассекські виступили на івенті Global Citizen Live, відвідали початкову школу в Гарлемі і зустрілися з мером Нью-Йорка Біллом де Блазі та губернаторкою штату Кеті Хочул.

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Принц Гаррі і Меган Маркл виступили на Global Citizen Live
Принц Гаррі і Меган Маркл виступили на Global Citizen Live / Фото: Getty Images

Під час Global Citizen Live репортер Кайл Мазза задав Меган Маркл питання, звернувшись до неї "мадам герцогиня":

Мадам герцогиня, вам подобається проводити час в Нью-Йорку?

Це звернення, яке Мазза потім повторив у своєму твіті, сподобалося користувачам Мережі. Sussex Squad Podcast написали в Twitter: "Послухайте, тепер Меган Маркл – це мадам герцогиня для мене".

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Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку
Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Раніше в Daily Mail написали, що королівська сім'я виділила для Меган Маркл особистий персонал, який перевіряв її акаунти в соцмережах, вишукуючи тролів герцогині Сассекської і повідомляючи про них в поліцію.

Ми також розповідали, що Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на публіці в короткій сукні. На ній було вбрання від Valentino вартістю 4,5 тисячі доларів і прикраси Cartier: сережки за 16,5 тисячі доларів, годинник за 12 тисяч доларів і браслет за 6,9 тисяч доларів.

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Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку
Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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