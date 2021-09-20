Вагітну внучку Єлизавети II госпіталізували в Лондоні

Що стало причиною госпіталізації не повідомляється . Чоловік принцеси Биатрис Едоардо Мапеллі Моцці знаходиться поруч з нею. Про це пише The Sun.
Повідомляється, що батько онуки королеви принц Ендрю, якого раніше звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої, збирається провідати дочку в лікарні.
Принц Ендрю, очевидно, не хотів залишати Балморал, особливо зараз, коли адвокати все ще намагаються вручити йому судові документи, але дочка для нього на першому місці, і він хоче бути поруч з нею – розповідають інсайдери.
Принцеса Беатрис зовсім скоро вперше стане мамою. Дитина стане 12-м правнуком королеви Єлизавети II. Хоч раніше ходили чутки, що появи ще однієї дитини в королівській родині варто чекати не раніше жовтні.
Нагадаємо, принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.
У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де пройшла церемонія, були присутні королева Єлизавета II і нині покійний герцог Единбурзький.
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