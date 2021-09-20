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Вагітну внучку Єлизавети II госпіталізували в Лондоні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 вересня, 11:46
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Принцеса Беатрис знаходиться на останніх термінах вагітності. За інформацією ЗМІ, онуки королеви госпіталізували ще в п'ятницю
Принцесу Беатріс госпіталізували в Лондоні
Принцесу Беатріс госпіталізували в Лондоні / Фото: Getty Images

Що стало причиною госпіталізації не повідомляється . Чоловік принцеси Биатрис Едоардо Мапеллі Моцці знаходиться поруч з нею. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що батько онуки королеви принц Ендрю, якого раніше звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої, збирається провідати дочку в лікарні.

Принц Ендрю, очевидно, не хотів залишати Балморал, особливо зараз, коли адвокати все ще намагаються вручити йому судові документи, але дочка для нього на першому місці, і він хоче бути поруч з нею – розповідають інсайдери.

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Принц Ендрю та принцеса Беатріс
Принц Ендрю та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатрис зовсім скоро вперше стане мамою. Дитина стане 12-м правнуком королеви Єлизавети II. Хоч раніше ходили чутки, що появи ще однієї дитини в королівській родині варто чекати не раніше жовтні.

Нагадаємо, принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапеллі Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію одруження в Віндзорському замку.

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Принцеса Беатрис з чоловіком
Принцеса Беатрис з чоловіком / Фото: instagram.com/theroyalfamily

У каплиці всіх святих в Віндзорському парку, де пройшла церемонія, були присутні королева Єлизавета II і нині покійний герцог Единбурзький.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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